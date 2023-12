Petronor (Repsol) mantiene en stand by el electrolizador de 100 MW y pide aclarar el impuesto a energéticas

Zudaire dice que se desconoce si será "más o menos duro" y reclama un "marco claro", porque así "no se pueden tomar decisiones de inversión"



BILBAO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El adjunto al CEO de Petronor, José Ignacio Zudaire, ha afirmado que el proyecto de puesta en marcha de un electrolizador de 100 MW en la refinería de Muskiz (Vizcaya) "todavía estaría en stand by", hasta que haya "claridad" en torno al impuesto especial para las energéticas y ha pedido asimismo que "se despejen las incertidumbres".

Zudaire ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado en una mesa de debate sobre el ecosistema del hidrógeno en el marco del VII Foro Industrial País Vasco, organizado por El Economista.

En su comparecencia, ha sido cuestionado por la decisión de Repsol de dejar en "stand by" algunas inversiones hasta contar con condiciones "estables y suficientemente atractivas" que garanticen la rentabilidad de los proyectos", después de que se conociera, en octubre de este año, una posible prórroga del impuesto especial para las energéticas y la banca recogido en el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para el Gobierno de coalición.

Esta decision afectaba en Euskadi a una inversión para poner en marcha un electrolizador de 100 MW en la refinería de Petronor, así como al proyecto de una planta industrial de combustibles sintéticos en el Puerto de Bilbao, inversiones que continúan en suspenso.

En el caso de los electrolizadores, Zudaire ha señalado que "la inversión que se cuestionó" fue el de 100 MW porque el del 2,5 MW se ha puesto en marcha y ya se está trabajando en el de 10 MW y con la planta demo de combustibles sintéticos, que suponen 160 millones de inversión. "Vamos a meter ya la excavadora y tirar para adelante", ha añadido.

El responsable de Petronor ha indicado que, si al final tienes que hacer "inversiones muy potentes" para descarbonizar y no hay una "seguridad jurídica", porque "esto cambia cada cuatro días", ello no supone el "entorno más adecuado para invertir". En este sentido, ha recordado que, en el caso del electrolizador de 100 megavatios, es una inversión "muy relevante" de 250 millones.

"Nosotros no le vamos a decir al Gobierno qué tipo de política fiscal tiene que hacer, nosotros simplemente decimos que, con esta política fiscal, es más complicado invertir, no nosotros, sino todo el mundo. Hay otros territorios, encima, que están apostando por otras cosas, por ponerlo mucho más fácil. Vamos a ver, porque tampoco era que el impuesto esté ya, era una idea, ahora parece que puede haber otra", ha indicado.

Por lo tanto, ha asegurado que tampoco hay "nada concreto" y eso "lo único que genera es incertidumbre". "Va a ser más duro, va a ser menos duro, no deja de ser comentarios de periódico y con eso no se pueden tomar decisiones de inversión", ha afirmado.

José Ignacio Zudaire ha manifiestado que se tiene que tener "un marco claro e invertir" y poder saber si, realmente, va a ser "un impuesto super duro" o no.

"Hasta que eso no esté claro, lógicamente, nadie invierte. Y si generas la incertidumbre y se prolonga, inviertes menos. Y si en otros sitios, es más fácil, tienes el riesgo de que se te vaya inversión", ha apuntado.

Por lo tanto, cuanto antes se sepa "algo" y se despejen las "incertidumbres" será mejor y ha indicado que "eso es lo que se pide", sobre todo, um marco "estable" con el que se sepa "a dónde se va".

El responsable de Petronor ha recordado que las inversiones hay que "amortizarlas" y, en este caso, con 200 millones en un electrolizador, ha apuntado que "en los primeros años no vas a ganar y va ser una cosa de perder o, en el mejor de los casos, empatar, para ganar dinero a partir del año 10 ó 12". "Si no sbes ni cuàles van a ser las condiciones el año siguiente, desde luego, no es el mejor escenario para invertir".

Por lo tanto, ha indicado que este proyecto de electrolizador de 100 MW "todavía estaría en stand-by hasta ver efectivamente por dónde va y si puede haber una claridad de lo que habría, de cuál sería finalmente el resultado".