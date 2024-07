Portugal sumará más de 11.000 habitaciones en los próximos años

Una vista del lobby del hotel ME Lisbon.

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fortaleza del sector turístico a nivel mundial ha impulsado el mercado hotelero portugués, que en estos momentos cuenta con más de 11.000 habitaciones en diferentes etapas de construcción o planificación, según un informe elaborado por Global Asset Solutions, que asegura que la transformación de la oferta lusa está impulsada por el reposicionamiento de establecimientos existentes, así como por la introducción de marcas de lujo.

Portugal cerró el 2023 con un total de 25,6 millones de turistas extranjeros, creciendo un 19,2% respecto al año anterior. Un incremento de visitantes que ha llevado al impulso del mercado hotelero luso virando hacia alojamientos de mayor categoría.

Portugal dispone actualmente de más de 113.000 habitaciones, principalmente de categoría 3 estrellas. La tendencia en el sector está cambiando hacia un aumento de las habitaciones de 4 y 5 estrellas, mientras que los alojamientos de categoría inferior están disminuyendo.

Este cambio está impulsado por el reposicionamiento de los establecimientos existentes y la introducción de hoteles de lujo como el W Algarve y el W Residences Algarve, lo que demuestra el interés de los inversores y las marcas internacionales en el mercado portugués.

De cara al futuro, el sector hotelero del país muestra un gran potencial, con más de 11.000 habitaciones en diferentes etapas de construcción o planificación. Esta importante cifra refleja el panorama cambiante, ya que la región de Lisboa ha experimentado un crecimiento del 14,8% en su oferta, incluidas más de 4.600 habitaciones en construcción o en fase de planificación .

El mercado hotelero portugués ha demostrado capacidad para absorber el aumento de la oferta sin efectos perjudiciales sobre la demanda, según el informe. Así, el segmento minorista de lujo en Lisboa sigue experimentando una absorción positiva de la demanda, incluso a medida que entra nueva oferta en el mercado.

Se espera que el sector hotelero de Portugal crezca, impulsado por los amplios espacios de trabajo, un clima agradable, así como convenientes conexiones aéreas a las principales ciudades europeas. Se estima que la mayor parte de este crecimiento se concentrará en tres regiones: Lisboa, Norte y Algarve.

La región de Lisboa experimentará la mayor afluencia de nuevas habitaciones, con 4.635 unidades incorporadas, lo que representa un aumento del 14,8% respecto a su stock de 2023.

Del total de habitaciones en cartera activa, el 73% serán de marca, siendo Accor y Meliá la mayoría con un 9,2% y un 8,%, respectivamente.

Más de un tercio de la nueva oferta se destinará a la categoría de lujo, ubicada principalmente en la región de Lisboa. Sin embargo, solo el 5% de la nueva oferta se destinará al segmento de lujo.

NUEVOS HOTELES EN LISBOA.

Este año Lisboa será protagonista de importantes aperturas hoteleras, como el Andaz Lisbon, resultado de un acuerdo de la hotelera Hyatt con Feuring Hotel Lisbon GmbH & Co KG. A su vez, está prevista la inauguración del ME by Melia Lisboa, un hotel de lujo de 313 habitaciones, situado cerca del parque Eduardo VII y de la plaza Marquês de Pombal.

El Palácio Lavra del siglo XVII y el adyacente Palacio de Pedrosas se convertirá este año en el Six Senses Lisboa, que contará con 114 habitaciones. Además a principios del año 2025 está prevista la apertura del Kimpton Lisboa, de 141 habitaciones, tras un acuerdo de franquicia con Real Hotel Group.

La entidad de Turismo de Portugal ha publicado un informe sobre su Estrategia Turística de cara a 2027, que muestra que el desarrollo actual del país ha superado las expectativas establecidas cuando se lanzó inicialmente el plan estratégico (2021).

Su expectativa inicial era una tasa media anual de crecimiento en el entorno del 4,2%, pero con los resultados consolidados alcanzados en 2022 (69,7 millones de pernoctaciones), Portugal se acerca a un crecimiento de alto nivel cercano al 6,1%.