Sánchez se reúne con Meinrad Spenger para analizar el "esfuerzo inversor" de 4.000 millones de Masorange

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con Meinrad Spenger, el consejero delegado de Masorange --la teleco fruto de la fusión de Orange y MásMóvil en España-- para analizar el "esfuerzo inversor" que realizará la compañía, que prevé destinar 4.000 millones de euros en los próximos tres años al despliegue de 5G, de fibra y a nuevos servicios.

"Hemos analizado el esfuerzo inversor que la nueva compañía va a acometer en nuestro país para contribuir a la transformación digital y a una conectividad segura y avanzada, garantizando además un servicio de calidad para los consumidores", ha indicado Sánchez en su perfil en la red social X.

Spenger aseguró a comienzos del pasado abril, poco después de que el Gobierno autorizase la fusión de Orange y MásMóvil --una operación valorada en unos 18.600 millones de euros--, que Masorange invertiría 4.000 millones de euros en los próximos tres años en España.

En concreto, la intención de la compañía es desplegar hasta seis millones de nuevas unidades inmobiliarias de fibra óptica propia, las cuales se añadirán a la huella de 17 millones de hogares que ya tiene la empresa, así como aumentar por encima del 90% su cobertura de 5G en España.

"Hoy me he reunido con el presidente del Gobierno (...). Le he transmitido que en Masorange trabajamos para poner a disposición de ciudadanos y empresas las mejores redes de fibra y 5G de Europa. Queremos formar parte del desarrollo económico de nuestro país y estamos orgullosos de trabajar por un futuro sostenible para las personas y el planeta. Nos esforzamos para que España sea el líder en conectividad y soluciones innovadores en Europa", ha subrayado, por su parte, Spenger a través de un mensaje en la red social X.