Semana alcista para las bolsas pendiente, de nuevo, de las votaciones británicas sobre el Brexit

Las bolsas cerraron con un tono más alcista la semana pasada que, según los analistas, se explica por cuatro motivos: la previsión de que el Brexit se retrase, tal vez hasta el 30 de junio, y que se aplique la cláusula de 'backstop' o salvaguarda irlandesa; por la reacción de China con estímulos para mejorar su economía; la macroeconomía europea "ha tocado fondo"; mientras que la 'macro' americana "siempre ha estado bien soportada pero incluso mejora".

Sobre el Brexit, los expertos recuerdan que este miércoles, 20 de marzo, el Parlamento británico volverá a votar por tercara vez una salida bajo la fórmula del acuerdo firmado con la UE. Si lo aceptan, al día siguiente pedirán una prórroga corta. "Si la rechazan por tercera vez, pedirán una prórroga larga que improbablemente la UE aceptaría y eso forzaría la salida de Theresa May y llevaría a la convocatoria de elecciones". Bajo esta segunda hipótesis, los británicos tendrían que votar en las elecciones europeas de finales de mayo, lo cual "sería surrealista". Este desenlace, en cambio, sí afectaría de forma negativa al mercado.

En cuanto a los estímulos de China, los analistas indican que el Gobierno chino ha optado por bajar los impuestos, "lo que no se atreven a hacer los gobiernos europeos". Además, llevará a cabo una nueva reducción de los coeficientes de reserva de los bancos para facilitar la entrega de crédito. "Esta segunda medida no es sana para la sostenibilidad de la economía china a largo plazo, pero sí lo es la primera y eso refuerza el fondo de mercado", indican.

La macroeconomía europea, en cambio, ha tocado fondo y ha empezado a rebotar en ciertos aspectos. Así, la producción industrial rebotó en enero un 1,4% mientras que la venta de vehículos redujo su caída hasta -1% desde -4,6%. En Estados Unidos, los analistas indican que la situación sigue mejorando, después de un leve estancamiento en los meses anteriores, según señalan los analistas.

Para esta semana, "la sensación desde Europa podría ser buena --gracias a las mejoras en la macroeconomía-- y la Fed confirmará su reenfoque 'dovish'". Consideran que se trata de un mejor contexto para que las bolsas sigan subiendo "aunque no conviene confiarse, porque sería normal que ofrecieran síntomas de agotamiento en no mucho tiempo", concluyen.

BONOS

Continúa la estabilidad en el mercado de bonos europeos 'core', a pesar del escaso atractivo de su rentabilidad (TIR) y del buen momento por el que atraviesan las bolsas. Esta semana, la atención se centra en las reuniones de la Fed y el Banco de Inglaterra (el jueves) donde los analistas esperan un enfoque 'dovish' o suave, y en la revisión del rating de España por S&P (el viernes). Se prevé que la firma suba desde A- a A (ambas indican perspectivas positivas) el rating del país. Rango semanal estimado de la TIR del Bund: 0,05%/0,10%.

DIVISAS

Eurodólar: El euro recuperó, la semana pasada, el nivel por encima de 1,13 euros/dólar, que había perdido tras los comentarios del Banco Central Europeo (BCE) a principios de marzo. Esta semana, los analistas esperan que el euro se mantenga en torno a ese 1,13. Rango semanal estimado: 1,1280/1,1380.

Euroyen: El yen fue perdiendo posiciones y se debilitó hasta 126,5 desde 124,8, lastrado por el deterioro de la 'macro' y porque el Banco de Japón volvió a reiterar que mantendrá una política monetaria muy acomodaticia hasta alcanzar el objetivo de inflación del 2%. El yen debería ser depreciandose, según los analistas. Rango semanal estimado: 126,3/127,7.

Eurolibra: Esta semana continuará la volatilidad en la libra. La clave será la votación del miércoles, en la que el Parlamento británico decidirá si aprueba o no el texto del acuerdo alcanzado entre May y la UE. Dependiendo del resultado, May negociará una prórroga corta o larga con Europa. Estas noticias relegarán a un segundo plano la reunión del Banco de Inglaterra, en la que, no obstante, no se prevén cambios. Rango semanal estimado: 0,847/',863.

POSICIONAMIENTO RECOMENDADO

Para los inversores, los expertos de la entidad financiera recomiendan una estrategia semanal que pase por:

Según área geográfica del activo, vender o infraponderar en Reino Unido y bolsas emergentes (menos Brasil e India); no hacer cambios en el mercado japonés ni en España y en la zona euro, selectivamente; y comprar en EE.UU., en Brasil y en India.

Por tipo de activo, las indicaciones son: vender bonos soberanos, corporativos y 'high yield' en Europa, bonos en Japón y bonos corporativos en EE.UU.; mantenerse neutral en inmuebles, bonos 'high yield' en Estados Unidos; y sobreponderar o comprar en bolsas selectivamente, y bonos soberanos en EE.UU.

Por último, según sectores, la estrategia indica vender en semiconductures/hardware, 'retailers', media y automoción, petróleo e infraestructuras, concesiones, químicas y consumo básico; no hacer cambios en telecomunicaciones, hoteles, aerolíneas, seguros, inmobiliario, bancos, 'utilities', construcción e industriales; y comprar en consumo cíclico (especialmente lujo), renovables, farma/salud, 'software'/'web services' y construcción.