Tempos Vega Sicilia, Suertes del Marqués, Can Sumoi y Viñedos Sierra Cantabria, entre las 100 mejores bodegas del mundo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Tempos Vega Sicilia, Suertes del Marqués, Can Sumoi y Viñedos Sierra Cantabria se han situado entre las 100 mejores bodegas del mundo de 2022, según la publicación estadounidense 'Wine & Spirits'.

En concreto, un total de cuatro bodegas españolas, tres menos que en la pasada edición, están presentes en esta clasificación, donde destaca la presencia de la bodega canaria Suertes del Marqués, repitiendo el logro obtenido en 2019 y 2021, y de Tempos Vega Sicilia, adscrita a Ribera del Duero, que también reedita su presencia en el ránking.

Completan la presencia de bodegas españolas con Can Sumoi, que pertenece a la DO Penedés, y Viñedos Sierra Cantabria, de la DO Rioja.

La publicación estadounidense, que cuenta con más de 35 años de historia y está especializada en el sector del vino, confecciona su listado de las 100 mejores basado en la calidad de los vinos catados durante el año mediante procedimiento de cata a ciegas.

En la clasificación de las mejores bodegas del mundo figuran también históricas y reconocidas bodegas como Bollinger, Krug, Louis Jadot, Guigal, Sandrone, Ornellaia, Donhoff, Royal Tokaji o Graham's, entre otras.