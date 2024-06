The Social Hub duplicará sus propiedades en Europa hasta alcanzar las 40 en 2032

El consejero delegado y fundador de The Social Hub, Charlie McGregor

El consejero delegado y fundador de The Social Hub, Charlie McGregor - RACHEL ECCLESTONE

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Social Hub ha entrado con fuerza en España con establecimientos en Madrid y Barcelona y ahora con su reciente llegada a la ciudad de San Sebastián. La compañía holandesa mantiene un fuerte compromiso con el mercado español donde confía crecer en los próximos años como parte de su estrategia europea de crecimiento con la que espera en alcanzar las 40 propiedades en 2032.

The Social Hub, antiguo The Student Hotel, opera bajo el concepto de hospitalidad híbrida, que ofrece coworking, eventos, hotel, habitaciones de larga estancia y alojamiento para estudiantes. Un concepto novedoso que no deja de ganar adeptos y que llevará a la compañía a ampliar y potenciar su cartera por diversas ciudades europeas en los próximos 18 meses.

La empresa sigue focalizada en crecer en el continente. Actualmente están presentes en las principales capitales europeas como Ámsterdam, Berlín, París o Viena; ciudades con las que se sienten identificados y donde consideran que tienen aún bastente espacio para crecer.

"Esperamos alcanzar los 40 centros en los próximos años, siendo Europa nuestro foco principal", asegura en una entrevista a Europa Press Charlie MacGregor, fundador y CEO de The Social Hub.

En el mercado español, la compañía confirma que tienen en mente abrir más hoteles en Barcelona y Madrid y, actualmente, están evaluando opciones de expansión en las ciudades de Málaga y Valencia.

"España tiene un increíble potencial como mercado debido a su cultura, su clima, su gente y la dinámica mezcla de turismo, mercados estudiantiles y las comunidades locales", asegura Charlie MacGregor.

Para este crecimiento es fundamental el apoyo económico. A finales del pasado año aseguró una línea de refinanciación de 566 millones de euros con Aareal Bank y dos prestamistas participantes, entre los cuales se encuentra Rabobank. El objetivo es "seguir invirtiendo en el crecimiento y la calidad de la plataforma por todo el territorio europeo".

Fundada en 2012, The Social Hub tiene su sede en Ámsterdam y cuenta con más de 1.000 empleados. El total de ubicaciones del Social Hub asciende a 23, incluidos 18 hoteles y más de 10.000 habitaciones.

Junto con sus dos principales accionistas APG (el fondo de pensiones de Holanda) y GIC (el fondo soberano de Singapur) el grupo pretende duplicar ahora su número de propiedades a 40 en toda Europa.

De momento no están previstas nuevas ampliaciones de capital, aunque las aperturas se sucederán de manera constante. Este año han abierto nuevas propiedades en San Sebastián y Glasgow, que vendrán seguidas de otras en las ciudades de Oporto, Florencia y Roma en los próximos 18 meses y a más largo plazo Lisboa, y alguna otra ciudad en Italia.

Para este verano los niveles de ocupación se sitúan en el entorno del 90% en las tres propiedades que tienen en España con una tarifa media diaria a partir de 110 euros y tarifas iniciales para estudiantes desde 25 euros por noche.

En estos momentos, su modelo de negocio se basa principalmente en la propiedad ya que consideran que les proporciona la flexibilidad necesaria para asegurar que su propuesta llegue de la mejor forma posible a todos los usuarios.

"Gracias a nuestros espacios flexibles, hemos diseñado una fórmula que combina los intereses de viajeros, trabajadores profesionales, estudiantes y locales a través de una variedad de experiencias, lo que permite la creación de una comunidad sólida con un propósito común", asegura el directivo.

Un punto muy importante para la compañía es potenciar los nexos con la comunidad, para ellos sus espacios se diseñan para la creación de conexiones y la construcción de comunidad. "Muchas de estas experiencias nacen de la colaboración con nuestra red de embajadores de diferentes industrias, como la educación, la creatividad o la tecnología. Cada hub en Europa cuenta con entre 10 y 20 de estas personas únicas de la comunidad local para ayudarnos a realizar nuestro propósito y mejorar nuestro impacto local", explica a Europa Press Charlie MacGregor.

Todo ello sin olvidar la sostenibilidad para ello han puesto en marcha iniciativas clave para reducir su huella ambiental. Así están convirtiendo su cadena de suministro más transparente para influir positivamente en sus emisiones de alcance 3 mediante la selección y monitoreo de sus proveedores.

También se muestran comprometidos con el aprendizaje continuo, ayudando a estudiantes con becas, creando acuerdos con empresas como Talent Garden para desarrollar programas de aprendizaje en sus hubs, o lanzando propuestas como la Better Society Academy: una serie exclusiva de clases magistrales con el objetivo de empoderar a la próxima generación de agentes de cambio social.

Actualmente han solicitado la Certificación B Corp para confirmar aún más su compromiso social. Las B Corps buscan un modelo empresarial más inclusivo y sostenible. Su misión no es únicamente maximizar el valor para los accionistas, sino que están orientadas hacia la creación de valor social, ambiental y económico para todos sus agentes de interés: trabajadores, proveedores, clientes, comunidades y medio ambiente.