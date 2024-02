Trabajadores de Acerinox vuelven a cortar la A-7 a la altura de Los Barrios (Cádiz)

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Acerinox, en huelga desde el pasado 5 de febrero por la negociación del convenio con la empresa, han vuelto a cortar la A-7 a la altura de Los Barrios (Cádiz) y han pedido "paciencia" a los usuarios de la autovía, principal arteria en la movilidad del Campo de Gibraltar, para entender que luchan "por un convenio digno".

"Después de la decisión de la empresa de no querer negociar con el comité de huelga que se había constituido y han unificado los cuatro sindicatos --de cinco que conforman el comité de empresa--, hoy hemos endurecido las protestas", ha explicado uno de los portavoz sindicales.

Cabe recordar que este jueves el Servicio Extrajudicial de resolución de conflictos de Andalucía (Sercla) acogió una nueva reunión entre trabajadores y empresa que finalizó sin avenencia.

Según indicó la empresa en un comunicado, Acerinox puso de manifiesto que el comité de huelga presentado "no puede ser considerado interlocutor" válido en la negociación del IV Convenio Colectivo de la Planta de Palmones, ya que "no respeta la representatividad ni la proporcionalidad del comité de empresa, por lo que no sería posible alcanzar pactos válidos".

Cabe recordar que la huelga fue convocada inicialmente por el sindicato Asociación de Trabajadores del Acero (ATA), que es quien preside el comité de empresa compuesto por cuatro sindicatos más como son CCOO, UGT, USO y Coordinadora. La propuesta de ir a la huelga fue respaldada por los trabajadores con 1.313 votos a favor, 193 en contra, 14 votos en blanco y tres nulos.

Entre los puntos de discrepancia por parte de los trabajadores se encuentra la revisión salarial, la prima de producción, la disponibilidad, la flexibilidad, la polivalencia, las jubilaciones parciales y los ascensos.