Tubacex reduce un 67,7% su beneficio semestral, pero sus previsiones son "positivas" para todo 2024

Prevé un segundo semestre "por encima del primero" con un 2025 "fuertemente expansivo"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El grupo Tubacex ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 6,5 millones, lo que supone un descenso del 67,7% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que alcanzó 20 millones, y ha señalado que son unos resultados afectados por "factores extraordinarios" derivados del inicio de proyecto de ADNOC y la puesta en marcha de la fábrica de Abu Dabi.

Sus expectativas, no obstante, para todo 2024 son "positivas" y prevé un segundo semestre "por encima del primero" con un 2025 "fuertemente expansivo".

Según ha informado en un comunicado, logró unas ventas de 398 millones de enero a junio, un 8,5% menos que en los mismos meses de 2023. El resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha elevado al 50,1 millones, un 22,2% inferior, mientras que el margen Ebitda ha sido del 12,6%, con previsión de incrementarse en los próximos trimestres.

El Grupo Tubacex ha subrayado que ha logrado estas ventas consolidadas en un periodo en el está desarrollando un esfuerzo en la puesta en marcha de inversiones en Capex y circulante ligado a clientes y proyectos estratégicos, "al tiempo que consolida sus resultados anuales".

La empresa vasca ha afirmado que, a pesar del entorno macroeconómico y geopolítico "complejos", todos los negocios del Grupo contribuyen "e forma satisfactoria" al resultado alcanzado y ha manifestado que se refuerza su papel como "un actor clave no solo en la transición energética, sino también en el aseguramiento del suministro energético".

Con todo ello, Tubacex ha indicado que está asegurando las cifras que alcanzará en los años 2025 y 2026 y el cumplimiento del Plan Estratégico NT2 (New Tubacex in the Next Transition) con horizonte final en 2027.

ABU DABI

La compañía ha destacado que cierra el primer semestre del año con la puesta en marcha de su proyecto en Abu Dabi y la firma de un acuerdo estratégico con Mubadala Investment Company para su incorporación como nuevo socio estratégico en su negocio OCTG.

Esa puesta en marcha del megacontrato con ADNOC se ha sustanciado en la recepción de los primeros pedidos y el comienzo de la fabricación del producto en las fábricas españolas. En la actualidad, ultima un arranque de la nueva planta de acabado y roscado de CRA OCTG en Abu Dabi, que arrancará sus operaciones a finales de 2024 para la ejecución de ese contrato.

Asimismo, el acuerdo con Mubadala contempla que tenga una participación minoritaria del 49% en este negocio por un importe de 195 millones de dólares.

Según ha indicado, gracias a esta inversión, Mubadala reforzará el posicionamiento y capacidades comerciales de Tubacex en el negocio de CRA OCTG en Oriente Medio, "el mercado de mayor crecimiento mundial en esta tecnología".

Ha añadido que la entrada de nuevos socios estratégicos en dicho negocio se engloba en el plan estratégico de Tubacex denominado NT2 , plan que prevé alcanzar los 200 millones de Ebitda y los 1.200-1.400 millones de euros de facturación en 2027, entre otros objetivos.

Tubacex prevé facturar alrededor de 350 millones de euros en CRA OCTG en 2025/2026, frente a los 150 millones de euros que ha facturado en este negocio en 2023. La compañía ha subrayado que el segmento CRA OCTG es uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial, "en un momento clave en el que la región requiere soluciones tubulares para la extracción de gas, como fuente de energía que cubra su demanda interna, acompañe a la transición energética, y que posicione a Abu Dabi como un hub de exportación de gas al mercado global".

Precisamente, Tubacex ha subrayado que los resultados semestrales se han visto afectados por factores extraordinarios derivados del inicio de proyecto de ADNOC y la puesta en marcha de la fábrica de Abu Dabi.

Tubacex ha indicado que, de cara al conjunto y cierre de 2024, las expectativas son positivas. En concreto, prevé un segundo semestre del año por encima del primero, tanto en la cifra de facturación como del Ebitda y del margen, y un año 2025 "fuertemente expansivo".

Por su parte, la entrada de pedidos se mantiene en niveles muy altos, tanto en volumen como en margen, lo que permite situar la cartera en 1.600 millones de euros, en los mismos niveles "récord" de cierre de 2023, y se asegura "la visibilidad del negocio en periodos venideros".

Tubacex ha precisado que dicha cartera cuenta con una "muy alta concentración" en productos de alto valor añadido y con una creciente relevancia de las soluciones Low Carbon.

El consejero delegado de Tubacex, Jesús Esmoris, ha subrayado que precisamente que cierran el semestre con "una cartera consolidada en niveles históricos". "Nos mantenemos prudentes, pero optimistas para el conjunto del ejercicio, en un año que se confirma irá de menos a más. Con el entorno actual, 2024 debe ser un ejercicio de consolidación del nuevo posicionamiento del Grupo, y con unas notables perspectivas de crecimiento para los dos años venideros", ha agregado.

Además, ha precisado que la compañía ya recibió a principios de 2024 el primer pedido dentro del macro contrato con ADNOC, "un hito fundamental que supone la puesta en marcha del proyecto".

Por otra parte, el grupo Tubacex ha subrayado su "solidez financiera" y ha asegurado que su Deuda Financiera Neta se sitúa en 395,3 millones, una cifra que incluye la inversión en la planta de Abu Dabi (por 38,5 millones) y un incremento del capital circulante de 86,5 millones. Ambos parámetros están vinculados a los incrementos de facturación y rentabilidad esperados en los siguientes periodos.

En el último trimestre de 2024 se producirá una entrada de caja de 180 millones de euros, por el acuerdo recientemente anunciado con Mubadala Investment, que supone una deuda financiera neta proforma en el entorno de los 215 millones de euros, con una ratio de endeudamiento (Deuda Financiera Neta/EBITDA) ligeramente por debajo de 2 veces, en línea con el objetivo del Plan Estratégico NT2 2023-2027.

Según ha apuntado, la actual solidez financiera del Grupo se sustenta en una posición de liquidez de 222 millones de euros y una caja de 141,4 millones.