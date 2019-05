El TUE anula la decisión de Bruselas que obligaba al Real Madrid a devolver 18 millones en ayudas ilegales

Actualizado 22/05/2019 11:06:43 CET

BRUSELAS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha anulado este miércoles la decisión de la Comisión Europea que declaró que el Real Madrid se había beneficiado de ayudas de Estado ilegales por una permuta de terrenos con el Ayuntamiento y, por tanto, debía devolver un total de 18,4 millones de euros.

Bruselas inició una investigación sobre este caso en 2013 y tres años más tarde, en julio de 2016, concluyó que la cesión de terrenos entre el club y el ayuntamiento de la capital constituía una ayuda de Estado porque la transacción se sobrevaloró en 18,4 millones.

El Real Madrid recurrió la decisión y la sentencia de la Justicia europea, publicada este miércoles, considera que el Ejecutivo comunitario "no probó de modo satisfactorio" que se hubiera concedido una ventaja al club. Esta condición es necesaria para que una medida pueda ser calificada como ayuda de Estado. "Al no cumplirse, la Comisión no podía considerar que hubo una ayuda de Estado ilegal", ha explicado el tribunal en un comunicado.