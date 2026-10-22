CCOO y UGT piden pactar con Puente los servicios mínimos del transporte para la huelga general

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han registrado este jueves en el Ministerio de Transportes una petición de reunión con el ministro, Óscar Puente, para negociar los servicios mínimos del transporte durante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre con el objetivo de que no sean una imposición y se acuerden entre las partes.

Así lo ha señalado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, quien ha explicado que ambos sindicatos han presentado también un anexo con su propuesta de servicios mínimos, tomando como referencia los establecidos en las huelgas generales de 2010 y 2012.

En concreto, en la huelga general del 14 de marzo de 2012, los servicios mínimos pactados --muy similares a los de 2010-- contemplaban el funcionamiento del 30% de los trenes de Cercanías, porcentaje que se elevaba al 35% en hora punta, y del 20% de los servicios de AVE y larga distancia.

En el transporte aéreo, se establecieron mínimos del 10% de los vuelos peninsulares, del 50% en las conexiones entre la Península y las islas y en los vuelos interinsulares, del 20% en los vuelos con la Unión Europea y del 40% en el resto de las rutas internacionales.

Palazzo ha defendido que se debe garantizar tanto el derecho a la huelga como el derecho a la movilidad, aunque ha apostado por la intermodalidad, y ha recordado que la ciudadanía debe entender que durante una jornada de huelga es necesario fijar unos servicios mínimos.