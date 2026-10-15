El consorcio de Ferrovial es seleccionado para desarrollar un proyecto en Atlanta (EEUU) de 8.000 millones

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Top End Mobility Group, consorcio liderado por Ferrovial, ha sido elegido para llevar a cabo un proyecto que desarrollará los carriles exprés de la I-285 East en la zona metropolitana de ciudad estadounidense de Atlanta, en el estado de Georgia, con un valor estimado de construcción de 8.900 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros).

El Departamento de Transporte Georgia ha seleccionado al consorcio de Ferrovial, en el que también participa Tikehau Star Infra, para financiar, diseñar, construir, operar y mantener la fase 1 de los carriles exprés de la I-285 East, en el marco de un acuerdo a largo plazo.

Esta primera fase abarca unos 33,8 kilómetros de carriles exprés, además de las conexiones clave entre la I-285, la I-85 y la SR 400. Según la compañía, la actuación ampliará las opciones de desplazamiento, ofrecerá tiempos de viaje más fiables y permitirá enlazar con la red regional de carriles exprés del estado.

Por otro lado, el Departamento trabajará en exclusiva con Top End Mobility Group para avanzar en la ejecución de las siguientes fases del proyecto. Una vez completadas todas ellas, se habrán construido unos 60,35 kilómetros de nuevos carriles exprés en cada sentido, que conectarán importantes centros empresariales, laborales y residenciales de los condados de Fulton y DeKalb.

Ferrovial ya ha desarrollado en anteriores ocasiones carriles exprés en otras áreas metropolitanas en expansión de Estados Unidos, como Dallas-Fort Worth, Charlotte y Washington D.C., con lo que se posiciona bajo una base sólida para impulsar soluciones de movilidad a largo plazo que acompañen el continuo crecimiento del área metropolitana de Atlanta.

"La I-285 East representa nuestro primer proyecto de carriles exprés en Georgia y marca un hito importante para Ferrovial en un estado en el que estamos presentes desde hace más de una década", ha destacado Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial.

"Junto con nuestros proyectos de construcción en la región, esta adjudicación demuestra nuestra capacidad para desarrollar infraestructuras complejas y a gran escala, que resultan esenciales para mejorar la movilidad y apoyar el crecimiento económico. Esperamos colaborar estrechamente con nuestros socios públicos y privados para llevar a cabo esta iniciativa que busca mejorar la conectividad y crear valor a largo plazo en toda el área metropolitana de Atlanta", ha añadido.