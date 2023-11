Puente cree que la huelga de Renfe está "injustificada" y pide "tranquilidad" ante el traspaso de Rodalies

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la huelga convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif por el traspaso de Rodalies, así como por la entrada de una empresa privada (MSC) en el capital de Renfe Mercancías, está "injustificada" y ha reclamado a los trabajadores de las compañías "tranquilidad" porque sus derechos "van a ser absolutamente respetados y salvaguardados".

En una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que su departamento trabaja para desconvocar la huelga, recalcando que el traspaso de Rodalies es "complejo" y "va a conllevar un procedimiento que no va a ser corto". "Empezar con una huelga sin que ni siquiera hayamos empezado la negociación para el traspaso creo que no es procedente", ha criticado.

En este punto, Puente ha reclamado que los trabajadores de Renfe "tienen que estar tranquilos" ante el traspaso de Rodalies que negociarán el Gobierno y la Generalitat de Cataluña tras el acuerdo de investidura del PSOE con ERC. "Les vamos a tener en cuenta, de hecho, hay un compromiso que voy a reiterar aquí públicamente, de que van a formar parte de las mesas de negociación", ha recordado.

El ministro ha insistido que los derechos de los trabajadores "van a ser absolutamente respetados y salvaguardados. "Ahora, hacer una huelga sin haber empezado siquiera a negociar, me parece que está fuera de lugar", ha zanjado.

A este respecto, el titular de Transportes ha dejado claro que en esta negociación del traspaso de la gestión de Rodalies "se va a hacer lo que la ley permite", aclarando que, en todo caso, no será una cesión íntegra porque no se puede. "De lo que se está hablando es de transferir tramos, no redes completas (...) Solamente se pueden transferir las redes que son estrictamente intracomunitarias, pero no sólo en Cataluña, es que esto se puede hacer en otras comunidades", ha dicho.