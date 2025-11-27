Agro.- Agroseguro prevé un incremento del 4% en los rendimientos asegurables por fruticultores

Archivo - Vista general de un campo de frutales en flor en Aitona (Lleida). - Mario Gascón Gracia - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agroseguro prevé que en 2026 se incrementen un 4% los rendimientos asegurables por los fruticultores, y que los precios a los que la producción se puede asegurar aumenten un 7%, en un comunicado este jueves.

Son datos que ha hecho públicos en una jornada técnica en Lleida para presentar las principales novedades del seguro de frutales (albaricoque, ciruela, manzana, melocotón, nectarina, paraguayo, pera y platerina) para la campaña 2026.

Ha explicado que estos incrementos redundan en "una mayor indemnización en caso de siniestro" para los agricultores.

Además, se incorporará la posibilidad de acceder a mejores condiciones de aseguramiento para aquellas explotaciones con baja siniestralidad y mayor compensación de riesgo.

También habrá nuevos periodos de suscripción y mayor flexibilidad en la contratación para fomentar la suscripción temprana, con el objetivo de ofrecer cobertura a todos los siniestros que puede sufrir una explotación de fruta a lo largo de una campaña.