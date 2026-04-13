Andorra aumenta hasta los 4,1 millones el apoyo al sector agrícola y ganadero

Guillem Casal y Josep Casal en la rueda de prensa de este lunes. - SFGA / JAVILADOT

El Gobierno ha incrementado la bolsa económica para el sector en un 44% esta legislatura

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)

El presupuesto del Gobierno de Andorra para 2026 prevé una bolsa económica de 4,1 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector agrícola, lo que supone un incremento del 44% respecto al inicio de la legislatura.

Las cifras las ha dado a conocer el ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, que junto al director de Agricultura y Ganadería, Josep Casal, ha presentado los principales cambios aplicados a distintas normativas para dar un apoyo mayor, informa el Gobierno en un comunicado.

Casal ha indicado que se reconoce el "rol esencial" que desarrolla el sector primario tanto en términos de mantenimiento del paisaje y la biodiversidad como en términos de producción de productos de calidad de proximidad.

Entrando al detalle, en primer lugar se ha revisado el decreto de ayudas a prácticas ganaderas tradicionales de montaña, en el que, además de los incrementos fruto del IPC, también se han modificado al alza los coeficientes para equiparar mejor las ayudas entre machos y hembras de las especies bovina, ovina, equina y caprina.

Además, se revaloriza el pago por equinos de razas pesadas para continuar equiparando la ayuda que se da a los bovinos que no sean de raza bruna de Andorra; unos cambios que supondrán un incremento de casi el 6% respecto al importe global liquidado en 2025.

También se ha revisado el reglamento de ayudas a la producción de productos bajo régimen de calidad controlada, modificándose las primas para engorde de bovinos adultos, priorizando la productividad y la mejora de la calidad del producto final.

Igualmente, se han revalorizado las ayudas destinadas a la producción de carne de ternero que se comercializa bajo el distintivo 'IGP Carn d'Andorra' o el distintivo 'Carne de calidad controlada de Andorra'.

INCREMENTOS

Concretamente, se ha incrementado un 30% la prima de engorde de los terneros nacidos entre los meses de marzo y septiembre y un 10% la prima de los terneros nacidos entre septiembre y febrero, favoreciendo unas primas más similares.

En paralelo se ha revisado el reglamento de las ayudas a la siega de prados con un incremento de hasta el 10% del importe que se paga por todas las tipologías de parcelas de prado de siega, manteniendo criterios como la altitud y la dificultad del trabajo.

El Gobierno también ha creado una ayuda nueva dirigida a la producción agrícola para promover productos de cultivo, huerta, árboles frutales y de plantas aromáticas y productos que se puedan obtener de su transformación.

Otra novedad es la creación de una ayuda dirigida a la producción y cría de aves de corral, ya sea para producir huevos o para la producción de carne, vinculada directamente a la superficie agraria que se utiliza para beneficiar exclusivamente a los productores locales.

Así, se otorgará una subvención proporcional a la superficie destinada a dichas actividades con un importe de hasta 5.135 euros por hectárea y año.

Finalmente, el Gobierno también ha impulsado el incremento del IPC para las ayudas del sector del vino, las patatas y la miel, y se ha aumentado el IPC para la producción de productos ecológicos.