Agro.- Caprabo aporta el 15% de los puntos de recogida de alimentos del Gran Recapte en Catalunya

Un voluntario del Gran Recapte en un supermercado de Caprabo - CAPRABO

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo aporta aproximadamente un 15% de los puntos totales de recogida del Gran Recapte d'Aliments en Catalunya, según ha informado en un comunicado este viernes, día en el que se pone en marcha la 17 edición de la iniciativa.

Bajo el lema 'Lo damos todo', la campaña de recogida de alimentos se desarrollará en los puntos de venta este viernes y sábado, aunque se podrán seguir haciendo donaciones económicas en los supermercados hasta el 9 de noviembre y en la web, hasta el 23 de noviembre.

La cadena catalana, que ha colaborado en todas las ediciones de la iniciativa, participa en la campaña de este año facilitando la recogida en sus tiendas e impulsando la implicación de sus trabajadores, que "tienen la opción de colaborar como voluntarios" durante su jornada.

Caprabo también ha incluido cartelería, megafonía y material informativo en sus establecimientos para "incentivar la participación de los clientes".

Los bancos de alimentos catalanes prevén movilizar este año unos 14.000 voluntarios para cubrir los más de 2.000 puntos de recogida previstos en toda Catalunya.