Agro.- Catalunya invertirá 3.090 millones para modernizar los regadíos hasta 2040

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, este viernes en Lleida. - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat invertirá 3.090 millones de euros para modernizar y elevar la eficiencia de los sistemas de regadío en Catalunya hasta 2040, dentro de la Estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040, que beneficiará a 181.000 hectáreas.

El plan, desarrollado por la Dirección general de Regadíos y Espacios Agrarios e Infraestructures.cat, lo han presentado este viernes en Lleida los consellers de Agricultura, Òscar Ordeig, y de la Presidencia, Albert Dalmau, informa el Govern en un comunicado.

El objetivo principal es garantizar la continuidad de la actividad agraria y reforzar la viabilidad económica de las explotaciones, además de aumentar el valor añadido de la producción agrícola, mejorar las rentas del sector y contribuir al desarrollo del medio rural.

Ordeig ha defendido que la estrategia recoge las demandas de la comunidad de regantes, a la vez que implica un cambio de paradigma y un salto al incorporar nuevas tecnologías y la digitalización, energías renovables o recursos no convencionales.

Dalmau ha añadido que el sector agroalimentario es fundamental para Catalunya, y que esta inversión responde a la voluntad del Govern de "recuperar el tiempo perdido desde el punto de vista de la transformación del regadío y la modernización de las infraestructuras".