Agro.- Los Cuatro Motores para Europa impulsan su cooperación en la agricultura

Imagen de los responsables de agricultura de los Cuatro Motores Europeos. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presidido este viernes la primera reunión de carácter político con los responsables de agricultura de los Cuatro Motores para Europa para impulsar un plan estratégico 2026-2030 que sirva como una herramienta conjunta para "orientar prioridades, alinear esfuerzos y generar iniciativas conjuntas" en el sector.

Así lo ha informado el Govern este viernes en un comunicado posterior a la reunión, que añade que este plan responde a la necesidad de implantar una cooperación más estratégica y estructurada en el futuro y asegure que las regiones mantienen un papel clave en la construcción de una Europa más resiliente e inclusiva.

Los acuerdos de la reunión, por lo tanto, se centran en ejes como la consolidación de un fórum político, más allá de las reuniones técnicas de la organización, y mantener un espacio de intercambio institucional con reuniones bianuales.

La asociación de cooperación interregional, constituida en 1988, está formada por Catalunya, Baden-Württemberg (Alemania), Lombardía (Italia) y Alvear-Ródano-Alpes (Francia), que comparten principios como la cooperación interregional, innovación y sostenibilidad, ha destacado Ordeig.

Durante la reunión, además, el departamento ha puesto en valor el trabajo de la presidencia catalana y su impulso del grupo de trabajo de los Sistemes Agroalimentaris Sostenibles, generando espacios de intercambio y sesiones temáticas, elaborando posicionamientos conjuntos en ámbitos como la PAC o los Presupuestos UE y situando el relevo generación al frente de las prioridades.

Ordeig ha remarcado el peso del sector agroalimentario en Catalunya, con un peso del 18% del PIB y más de 177.000 puestos de trabajo, y defendido que "ante los retos actuales, las regiones reclaman una PAC más justa que proteja los fondos para el desarrollo rural y garantice el relevo generacional".

Entre los retos destacados por los responsables de Agricultura, por otro lado, está la aprobación provisional del acuerdo entre la UE y Mercosur, los aranceles de Estados Unidos, la peste porcina africana (PPA) y otras crisis sanitarias.