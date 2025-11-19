Agro.- Damm celebra su primer hackaton para reinventar el futuro del consumo con soluciones de IA

Damm celebra su primer hackaton para reinventar el futuro del consumo con soluciones de IA - DAMM

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Damm ha celebrado el hackaton HackIAmm, celebrado en las instalaciones del Pier 01 de Tech Barcelona y concebido como el punto de encuentro entre el talento, la inteligencia artificial (IA) y el futuro del consumo con el objetivo de reinventar el sector de la alimentación y las bebidas con soluciones disruptivas.

La convocatoria ha contado con la participación de más de 80 personas se inscribieron al reto, de las cuales 30 fueron seleccionadas para participar en este hackaton y hubo tres proyectos ganadores, entre los que se repartieron 6.000 euros en premios, informa la empresa cervecera en un comunicado este miércoles.

La diversidad de perfiles --procedentes de ámbitos como tecnología, datos, diseño, creatividad, marketing y estrategia-- permitió conformar equipos multidisciplinares que aportaron "una visión más completa y enriquecedora a las propuestas desarrolladas".

El reto planteado por Damm invitó a los participantes a buscar nuevas formas de consumo y de generación de valor en toda la cadena de valor, cuyas soluciones incluyeron propuestas de experiencias híbridas, activaciones en punto de venta, modelos de personalización apoyados en IA y herramientas digitales.

A lo largo del pasado fin de semana, los equipos utilizaron distintas herramientas de IA que facilitaron el análisis de datos, la generación de ideas, la creación de prototipos y la elaboración de presentaciones finales con un alto nivel de detalle.