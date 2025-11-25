Agro.- Eurecat presenta sus robots agrícolas autónomos e inteligentes en Agrobiotech Innovation

LLEIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eurecat está presente en el Agrobiotech Innovation Forum en Lleida para presentar robots agrícolas autónomos e inteligentes para el cuidado y la cosecha de los cultivos, informa en un comunicado este martes.

Entre los trabajos que pueden hacer estos robots están la pulverización, la fumigación, el cuidado y la cosecha de cultivos mediante la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, la percepción inteligente, los algoritmos de decisión o la navegación autónoma.

El centro tecnológico ha explicado que la automatización de tareas críticas en el campo contribuye a avanzar hacia una agricultura de precisión avanzada.

La responsable de Negocio del Mercado Alimentación de Eurecat, Carol Benedí, ha señalado que esta automatización "aporta soluciones concretas" a desafíos como los efectos del cambio climático, la escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar recursos y mejorar la productividad.

ROVAG

En concreto, Eurecat muestra en el encuentro la solución Rovag, un robot autónomo desarrollado con la empresa GeoEntec Environment Technologies para la automatización de la pulverización de los cultivos y la aplicación de fitosanitarios en invernaderos y con hortalizas tutorizadas.

La solución es una plataforma robótica multifunción modular para la agricultura en invernadero que incorpora tecnologías avanzadas de sensórica y de navegación y percepción automática, que le permiten operar de manera autónoma y desplazarse tanto en interiores como en exteriores.

El responsable de Robótica Móvil de Eurecat, Carlos Rizzo, ha explicado que Rovag es "un ejemplo de cómo Eurecat trabaja junto al tejido empresarial para trasladar tecnologías" a soluciones reales y adaptadas a las necesidades del sector.