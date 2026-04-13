Agro.- FCAC reclama la "autorización urgente" de productos fitosanitarios contra plagas de la fruta

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BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha reclamado la "autorización urgente" de productos fitosanitarios contra plagas que pueden dañar la próxima cosecha de fruta y más implicación y contundencia a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat, informa en un comunicado este lunes.

Lo ha advertido en la reunión de la Taula Agrària de la Conselleria, "ante la negativa del Ministerio de Agricultura español, pese a la escasez de sustancias efectivas contra malas hierbas y plagas", como la afectación del pulgón en fruta de hueso.

El responsable de suministros de la FCAC, Josep Lluís Escuer, ha argumentado que esta es una situación clara de competencia desleal, ya que los agricultores "no disponen de las herramientas fitosanitarias necesarias", mientras que otros países de la Unión Europea sí que lo están aplicando en los alimentos que producen y que también llegan a los consumidores catalanes y españoles.