Agro.- La Generalitat abona 26 millones en ayudas a explotaciones agrarias afectadas por la sequía

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado este viernes 26 millones de euros en ayudas a explotaciones agrarias afectadas por la sequía, según ha informado en un comunicado.

En concreto, ha resuelto el pago correspondiente a 7.294 expedientes de las ayudas de 'minimis' destinadas a compensar las pérdidas de producción de las explotaciones afectadas por la sequía y otras adversidades climáticas en 2023 y 2024.

La Conselleria publicó el pasado viernes la Resolución de concesión y pago de estas ayudas, que se someten al Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 107 'minimis' en el sector agrícola.