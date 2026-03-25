Agro.- El Govern impulsa en Vic (Barcelona) la 5 edición del Congrés BIT sobre bioeconomía

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Cristina Massot, durante la inauguración de la 5 edición del Congrés BIT - GENERALITAT

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat celebra este miércoles y el jueves en Vic (Barcelona) la 5 edición del Congrés BIT, que impulsa el debate sobre la bioeconomía aplicada al territorio y la conexión entre sectores estratégicos locales.

Esta edición está organizada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Vic y Vicfires, con la coorganización del Centre Tecnològic BETA, el BioHubCat, el Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC) y la Diputación de Barcelona, informa la Conselleria en un comunicado.

La secretaria general del Departamento de Agricultura, Cristina Massot, ha destacado en la inauguración del evento "la importancia de este congreso como espacio para compartir prioridades, alinear esfuerzos y avanzar en la transición hacia una economía más sostenible, circular y resiliente".

Massot ha explicado que la Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 está alineada con el nuevo marco europeo de la bioeconomía en varios aspectos: "Lo está, ante todo, en la voluntad de aprovechar mejor recursos locales que a menudo han sido infrautilizados, como los residuos orgánicos, los recursos forestales o los subproductos agrarios".

Durante el congreso se presentarán los principales resultados y avances del Pla d'acció 2025-2027 de la Estratègia, con proyectos destacados como el apoyo a las empresas y al territorio para la mejora de la gestión forestal, la valorización de residuos orgánicos, la creación de paisajes agroforestales y resilientes y la promoción de la formación y ocupación en este ámbito.