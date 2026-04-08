Archivo - Imagen de archivo de vacas en el medio rural. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat prevé intensificar las actuaciones de inspección de oficio para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el sector lácteo catalán y prevenir posibles prácticas abusivas en las relaciones comerciales entre productores y la industria, informa este miércoles en un comunicado.

Además, el departamento reforzará el control sobre los contratos dentro del sector, especialmente su cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que regula el funcionamiento de la cadena alimentaria y las relaciones comerciales entre productores, industria y distribuidores para "garantizar un sistema agroalimentario más justo, transparente y equilibrado".

La decisión, ha explicado la conselleria, responde al malestar expresado por diferentes organizaciones sectoriales con la intención de diversas industrias de bajar el precio que pagan a los ganaderos por sus productos, en un contexto marcado por el encarecimiento de la energía y los fertilizantes.

El objetivo pasa así por reforzar la posición de los productores primarios, que, defiende el departamento, "a menudo se encuentran en una situación de desventaja en las negociaciones respecto a otros agentes más grandes".

"Con el refuerzo de los controles, el Govern quiere incrementar la vigilancia sobre el sector lácteo catalán. Asimismo, se quiere contribuir a garantizar unas relaciones comerciales más equilibradas y proteger la viabilidad de las explotaciones ganaderas", añade.