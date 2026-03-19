Agro.- El Govern publica la tercera convocatoria de ayudas del ticket rural con 3 millones

Archivo - Los tickets buscan fomentar el desarrollo económico en las zonas rurales. - GOVERN DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha publicado la tercera convocatoria de ayudas del ticket rural con un importe de 3 millones de euros, una iniciativa destinada a fomentar estrategias de desarrollo en el mundo rural, informa este jueves en un comunicado.

El objetivo pasa por facilitar la creación y/o el relevo de microempresas no agrarias que generen actividad económica local, con actuaciones dirigidas a fomentar la reactivación económica y creación de empleo.

Las ayudas, financiadas en un 43% por el Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader), se pueden solicitar durante un mes después de este jueves, coincidiendo con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y cuentan con un importe máximo de 35.000 euros, que se abonarán antes de iniciar o en paralelo a la actividad.

Estas se gestionarán a través de la metodología europea 'Leader', que facilita que las comunidades rurales puedan diseñar y gestionar sus propias estrategias de desarrollo, y para lo que el Departamento de Agricultura ha seleccionado 11 grupos en diversos ámbitos territoriales.

La convocatoria se une a las otras dos ejecutadas ya por el Departamento, con más de 150 proyectos certificados y ayudas por un total de 3,5 millones de euros.