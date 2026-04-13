Agro.- El Govern refuerza las medidas de contra la avispa asiática

Imagen de una avispa asiática - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha desplegado nuevas medidas para proteger al sector apícola ante la avispa asiática, principalmente a través de trampas, informa este lunes en un comunicado.

Este refuerzo responde a las demandas formuladas por los sindicatos y cooperativas apícolas, ha explicado la Conselleria, y se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Interior y Seguridad Pública, el de Territorio y el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La conselleria de Terrritorio ha adquirido 500 unidades de líquido atrayente, de 2,5 litros cada una, y el departamento de Agricultura prevé la compra de otras 500 unidades, una "inversión clave para potenciar el trampeo preventivo de reinas y frenar así el impacto de esta especie invasora", junto a la compra de trampas, que serán distribuidas por el departamento de Interior a través de los Agents Rurals.