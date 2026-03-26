El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en un acto en la Escola Agrària de Tàrrega (Lleida). - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha reforzado el personal contratado para llevar a cabo las tareas de seguimiento de las poblaciones de fauna cinegética, evaluación de daños y su control en las zonas con Planes de control poblacional (PCP) activados, explica el Govern este jueves en un comunicado.

En total, trabajarán un total de 50 profesionales dedicados a afrontar la sobreabundancia de especies cinegéticas en Catalunya, ha explicado el conseller de Agricultura de la Generalitar, Òscar Ordeig, en un acto en la Escola Agrària de Tàrrega (Lleida) este jueves, un fenómeno que constituye "un reto de país y una prioridad para el Govern".

Actualmente, el departamento mantiene PCP activados en Girona, por la población de jabalíes; en Lleida, por la de conejos, y en la zona del Pirineo, principalmente por la presencia de ciervos.

El equipo más numeroso está ubicado actualmente en Lleida, con un total de 6 técnicos y 3 equipos de drones con cámaras térmicas, que representan una inversión total de más de 2 millones de euros, y que pasa ahora a incorporar otros 6 técnicos especialistas.

"Hacemos un salto cuantitativo y doblamos el número de personal que se dedicará al control intensivo de conejos, y en breve llegarán más efectivos a otras zonas de Catalunya", ha explicado Ordeig.

Además de los planes de PCP, el departamento también ha organizado más de 40 sesiones de formación que han permitido habilitar a más de 1.200 personas para que puedan capturar de manera más eficiente la fauna cinegética en Catalunya.

Respecto a la financiación, el Govern ha recordado que la línea de ayudas de más de 2 millones de euros convocada a finales de 2025 para financiar la adquisición de dispositivos específicos para llevar la protección de los cultivos contra estos animales se resolverá en los próximos días, habiendo recibido más de 400 solicitudes para diferentes productos.