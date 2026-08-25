Agro.- Grup Bon Preu invierte 36,4 millones en un nuevo centro logístico en Montblanc (Tarragona)

Render del futuro almacén del Grup Bon Preu en Montblanc (Tarragona) - GRUP BON PREU

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grup Bon Preu ha iniciado la primera fase de construcción de un nuevo centro logístico en Montblanc (Tarragona), en la que invertirá 34,6 millones de euros tras haber obtenido la licencia de obras por parte del consistorio de la localidad.

Esta primera fase incluye la construcción del futuro almacén de producto seco de 26.500 metros cuadrados y del almacén de frescos, de 13.600 metros cuadrados, ha informado este martes el grupo en un comunicado.

El nuevo centro logístico entrará en funcionamiento durante el primer semestre de 2028 y se convertirá en la "plataforma de distribución de referencia" del Grup Bon Preu en el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Ponent.