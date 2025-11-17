Agro.- La IWSC sitúa a Juan Torres Master Distillers entre los 50 mejores productores de destilados

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La International Wine & Spirits Competition (IWSC) ha reconocido a Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Família Torres, como uno de los 50 mejores elaboradores mundiales de destilados 2025.

De esta manera, Juan Torres Master Distillers ocupa la posición número 24 del ránking y es el único productor del Estado en la lista, informa la marca en un comunicado este lunes.

La lista Top 50 de la IWSC se elabora a partir de datos recogidos durante un período de tres años, evaluando el conjunto de las participaciones, desde las medallas de oro hasta aquellas sin galardón, otorgando mayor peso a las medallas obtenidas en el año en curso.

En la edición 2025 de la IWSC, celebrada en julio, Torres 20 fue galardonado con una medalla de oro y 95 puntos.

El portafolio de Juan Torres Master Distillers incluye una amplia gama de Torres Brandy, con expresiones como Jaime I y Torres 20, así como creaciones innovadoras como Torres Alta Luz.