Agro.- El Laboratori Agroalimentari de Catalunya realiza 90.000 analíticas al año

Imagen de una visita de estudiantes de instituto al centro - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratori Agroalimentari de Catalunya realiza 90.000 analíticas cada año en más de 30 productos agroalimentarios para garantizar la seguridad y cumplimiento de la normativa tanto en los alimentos de la ciudadanía como de los piensos de animales, ha informado la Conselleria de Agricultura de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

El centro es una "pieza clave" en el sistema de control de la calidad y seguridad agroalimentarias en Catalunya, y cuenta con un equipo de alrededor de 40 profesionales como veterinarios, químicos, biólogos o ingenieros, entre otros.

Este 2026, el laboratorio conmemora su 50 aniversario, para lo que ha previsto una serie de actuaciones como visitas de estudiantes de instituto a las instalaciones o jornadas de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía su actividad y funciones.