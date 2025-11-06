Agro.- Un libro reivindica el rol de la mujer en el mundo rural de Catalunya

Un libro reivindica el rol de la mujer en el mundo rural de Catalunya. - GENERALITAT

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Dones de la muntanya. Cròniques de pagesia i ruralitats' (Pagès Editors) reivindica a las payesas, queseras, artesanas y pastoras que "mantienen vivo el patrimonio ecológico y cultural de alta montaña" de Catalunya, informa el Departamento de Agricultura de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Se trata de la nueva recomendación del proyecto 'Un llibre, una llavor' de la Conselleria, que en esta ocasión subraya cómo la obra "invita a reflexionar sobre los retos del cambio climático, la gestión de los recursos naturales y la evolución de la vida rural" en un diálogo entre ciencia, arte y territorio.

En Catalunya, cerca de 10.000 mujeres trabajan en la agricultura, ganadería y pesca, y el 32% de las nuevas incorporaciones en la actividad agraria corresponden a ellas, siendo la ganadería el sector donde este incremento es "más notable", según el Departamento.