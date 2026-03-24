Agro.- La marca Implicat agrupará la promoción pública del sector agroalimentario catalán

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria en Alimentaria Hostelco 2026. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la creación de Implicat, una nueva marca para cohesionar y potenciar la promoción del sector agroalimentario catalán, y que une a las administraciones, productores, sector industrial y de la distribución y los consumidores, explica en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

En una primera fase, la marca actuará como un "eje" de toda la promoción pública del Departamento de Agricultura en ferias, campañas publicitarias y actividades, aunque la conselleria está trabajando para que se convierta en una señal de garantía y calidad alimentaria de los productos catalanes con el beneplácito de la Unión Europea.

El sello, que se presentó el miércoles de la semana pasada en Barcelona, será voluntario y gratuito y podrá incluir diferentes denominaciones geográficas, agricultura ecológica y producción integrada, así como complementarse con otros sellos de calidad del territorio.

Implicat forma parte de la Estratègia Alimentària de Catalunya 2025-2028 del Govern, que tiene el objetivo de construir un sistema alimentario sostenible, seguro y resiliente en Catalunya y posicionar el territorio como un "referente internacional", e incluye también políticas para reforzar la competitividad del sector agroalimentario o el fomento de la sostenibilidad, digitalización e internacionalización del sector.

"Implica se inscribe en esta estrategia como una herramienta clave para reforzar la promoción, el reconocimiento y el valor de los alimentos producidos en Catalunya, así como para fomentar la implicación de todos los agentes en la cadena alimentaria", explica el comunicado.