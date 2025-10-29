Agro.- Un proyecto de reutilización de botellas de vino abre camino hacia un sector "más circular"

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Reutilització d'ampolles de vi a Catalunya', impulsado por la Associació Vinícola Catalana (AVC) e Innovi, ha concluido que existe un potencial de hasta 10 millones de botellas de vino catalán que podrían reutilizarse en una primera fase, promoviendo una vitivinicultura "más circular".

La iniciativa cuenta con la colaboración de Rezero y de la Agència de Residus de Catalunya y ha llegado a su fin tras meses de trabajo y varias jornadas de difusión y debate con bodegas, informan los impulsores del proyecto en un comunicado este miércoles.

Los resultados principales indican que las encuestas a las bodegas "muestran un alto apoyo a la reutilización y a la estandarización de botellas, siempre que el modelo sea viable económicamente", señalando obstáculos logísticos y de imagen.

El taller sectorial celebrado con bodegas de toda Catalunya, así como la encuesta, permitieron recoger aportaciones concretas sobre barreras como la logística, diferenciación de marca y compatibilidad con certificaciones, y oportunidades como el ahorro del punto verde o el valor ambiental para el consumidor.

El proyecto concluye con la visión compartida de "avanzar de forma progresiva, comenzando por los canales de enoturismo y restauración", y de acompañar al sector con incentivos y soluciones técnicas que hagan viable la reutilización a escala.