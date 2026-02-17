Agro.- UP considera que el anteproyecto de Ley de Alta Montaña es ilegal y pide que se corrija

Archivo - Logo de Unió de Pagesos - UNIÓ DE PAGESOS - Archivo

LLEIDA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Alta Montaña presentado por el Departament de Territori de la Generalitat y le ha pedido que rectifique, informa a través de un comunicado este martes.

Según el sindicato, el Estatuto de los municipios rurales establece que cualquier propuesta de ley catalana debe contribuir a igualar los servicios entre mundo rural y urbano en Catalunya, condición que consideran que se incumple en este anteproyecto.

Además, considera que incumple el Estatut d'Autonomia, ya que la memoria general y el informe jurídico del proyecto no contemplan el trámite de audiencia en las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Catalunya.

Según Unió de Pagesos, "tampoco contiene los elementos e instrumentos necesarios para ayudar a reforzar la posición estratégica de los municipios de montaña y de las actividades del sector agrícola, ganadero y forestal".

También explica que la propuesta engloba un área formada por las comarcas del Aran, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà (Lleida) y el Ripollès (Girona).