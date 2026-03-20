Agro.- UP defiende la regularización de migrantes, pero pide medidas para contratar con garantías

Jornadas Estatales de Unión de Uniones en Lleida - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha abordado este viernes en las Jornadas Estatales de Unión de Uniones de la fruta dulce la situación del sector y los principales retos que afrontan los campesinos, entre ellos la regularización de migrantes en España, que el sindicato apoyo, aunque ha pedido medidas para contratar con garantías.

El evento, celebrado en el Teatre Municipal d'Artesa de Lleida, ha incluido varias mesas redondas con una treintena de sindicalistas españoles, técnicos del sector, la Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya (Afrucat), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac) y miembros de las administraciones, informa el sindicato agrario en un comunicado.

Durante la mañana, se ha destacado la situación de la producción y los precios de la fruta y esta tarde se abordan la normativa laboral y las inspecciones de trabajo.

Desde UP alertan de que existe "un exceso de inspecciones de trabajo durante la época de cosecha", alegando que en 2024 registraron más de 500, y ponen como ejemplo la dificultad de gestionar el control horario de los trabajadores en zonas con poca cobertura móvil.

Además, la jornada aborda la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas inmigrantes anunciada por el Gobierno de España, una medida que valoran positivamente, puesto que permitirá que haya más mano de obra en un mercado laboral "muy tensionado", aunque piden mecanismos para poder contratar con garantías.

Por último, se debate la problemática de los productos fitosanitarios, recordando que los agricultores "se están quedando sin herramientas para luchar contra plagas y enfermedades, ya que los productos actuales generan resistencias y esto provoca más pérdidas en el campo".