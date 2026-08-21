Bizkaiko Txakolina adelanta la vendimia a finales de agosto ante la acelerada maduración de la uva por calor

Viñedos de la bodega Magalarte, en Lezama (Bizkaia). - DOP BIZKAIKO TXAKOLINA

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Bizkaiko Txakolina han acordado adelantar la vendimia a finales de agosto ante la acelerada maduración de la uva, debido a las elevadas y persistentes temperaturas registradas este verano.

A través de un comunicado, la DOP ha confirmado que en los últimos días de este mes se van a comenzar a recoger las variedades más tempranas, mientras que la de las variedades principales, Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Zuri Zerratia, está prevista para la primera semana de septiembre.

Desde Bizkaiko Txakolina han explicado que esta temporada, sus bodegas afrontarán "una vendimia más temprana de lo habitual" aunque el sector viene constatando ya en los últimos años, que "el cambio climático se manifiesta de distintas formas y que "una de las más evidentes" es el aumento generalizado de las temperaturas medias.

Por ello, y tras una primavera "razonablemente equilibrada en términos de temperatura, pluviometría y luminosidad", han trasladado que el verano ha estado marcado por un aumento "claro y persistente" de las temperaturas, que pone a prueba el comportamiento y la capacidad de adaptación de las distintas variedades.

Este incremento generalizado, han reiterado, "ha acelerado el ciclo vegetativo de la vid en todas sus fases, desde la brotación hasta la vendimia", por lo que un pequeño grupo de variedades autorizadas en la DOP Bizkaiko Txakolina, conocidas como variedades tempranas, ha alcanzado su punto óptimo de maduración antes que las variedades principales, Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Zuri Zerratia.

De esta forma, estas variedades tempranas -Lore makala (Riesling), Mune mahatsa (Folle blanche), Izkiriota (Manseng), Sauvignon blanc, Chardonay, Izkiriota ttipia (Petit manseng), Berdexarie (Cabernet franc) y Pinu beltza (Pinot noir)- comenzarán a recogerse durante los últimos días de agosto y marcarán así el inicio de la vendimia de esta campaña, aunque representan poco más del 11% de la superficie plantada en Bizkaia.

Por su parte, se prevé que la recogida de las dos variedades principales comience durante la primera semana de septiembre aunque, han puntualizado, "las lluvias anunciadas para los próximos días podrían retrasar ligeramente estos plazos".