La bodega Loxarel da por finalizada una vendimia "excepcional" con un 35% más de cosecha

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bodega Loxarel ha dado por finalizada en los viñedos del Pla de Manlleu y Vilobí del Penedès (Barcelona) una vendimia que califica de "excepcional" con un incremento del 35% en la cosecha respecto a los años anteriores.

"Después de tres años de sequía extrema, el año rico en lluvias --han caído unos 700 litros por metro cuadrado en los viñedos-- y unas condiciones térmicas idóneas para el proceso de crecimiento y maduración de la uva, han propiciado una cosecha de excelente calidad y sanidad y cantidad generosa", explican los responsables de la bodega en un comunicado.

Según el equipo técnico de Loxarel encabezado por Josep Mitjans, Teresa Nin, propietarios de Loxarel, y Pep Giralt, enólogo, la añada 2025 ha sido "excelente, tanto por la calidad como por el volumen y el equilibrio de maduración y frescura de la uva, que hacen augurar unos vinos excelentes"

La vendimia comenzó el 21 de agosto en los viñedos de Vilobí del Penedès, con las variedades más tempranas como el Macabeo; continuó con la cosecha del Xarel·lo rojo y blanco, y se alargó seis semanas hasta darse por cerrada la primera semana de octubre con las variedades más tardías: Garnacha blanca, Garnacha tinta, Parellada y Parellada Montònega, Sauvignon blanc y Syrah.

"Es un año que nos da esperanza y confirma la capacidad de la viña de renacer cuando las condiciones lo permiten", ha asegurado Josep Mitjans.