La D.O. Penedès pacta las bases del reglamento independiente de vinos tranquilos y espumosos

Imagen de la reunión - D.O. PENEDÈS

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (D.O.) Penedès ha acordado las bases del nuevo reglamento que definirá dos cámaras con capacidad de decisión independiente, una para vinos tranquilos y otra para vinos espumosos, para que cada una tenga competencias propias.

La primera reunión de una comisión de trabajo específica también ha establecido que todos los órganos de la D.O. garanticen la paridad entre viticultores y bodegas asegurando la representación equilibrada de ambos sectores, informa en un comunicado este martes.

Está previsto que el grupo de trabajo elabore una primera propuesta de reglamento, que se debatirá en la misma comisión durante julio.