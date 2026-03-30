Economía.- (AMP) UPA pide a las industrias lácteas que cambien de actitud para evitar la "ruina" del sector en España

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se han reunido este lunes con la cúpula de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) donde les han reclamado un cambio de actitud y de estrategia para "evitar la ruina del sector", según informan en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha explicado que las industrias lácteas están tratando de bajar "por la fuerza" los precios de la leche en origen entre 7 y 8 céntimos por litro, mientras que los costes de producción están subiendo entre 5 y 7 céntimos.

Los ganaderos ven en este comportamiento de las industrias una "actitud ilegal y abusiva" que incumple la Ley de la Cadena Alimentaria, y así se lo han hecho saber a los representantes de Fenil, que les han recibido en su sede de Madrid.

"La producción está en una posición imposible. Nos reservamos todas las acciones de protesta hasta conseguir nuestros objetivos de salvar al sector", ha explicado el secretario de Ganadería de UPA, José Ramón González, que ha acudido a la reunión junto al secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia, Roberto García.

En este sentido, ganaderos han derramado este fin de semana una cisterna de leche procedente de Portugal en Curtis (A Coruña), a las puertas de una industria láctea, mientras que también se han producido piquetes informativos en los últimos días en Galicia o Cantabria, donde hoy han rociado con leche la puerta de entrada de la Fábrica Leche Celta de Meruelo.

La organización agraria denuncia que las industrias están derribando el precio de la leche con la importación masiva de leche procedente de Francia y Portugal. "No pueden tratar de apañar las cuentas de resultados de las industrias con estas prácticas a todas luces abusivas", han señalado.

Desde UPA también hacen un llamamiento a los consumidores para que adquieran productos con origen España. "Sólo así estarán apoyando a un sector del que vivimos miles de familias en nuestro país", han asegurado.

POSTURA DE LA PATRONAL Por su parte, desde Fenil han señalado tras el encuentro que el sector atraviesa un contexto europeo de elevada producción de leche que "la demanda no es capaz de absorber".

Según la patronal, esta situación "está generando excedentes y presión en el mercado", basándose en el análisis de datos públicos realizado durante la reunión celebrada en su sede de Madrid.

Asimismo, desde la federación han subrayado que los ganaderos españoles perciben actualmente "los precios más altos de toda la Unión Europea" entre los principales países productores, con "diferenciales históricos" respecto a la media comunitaria.

Para Fenil, este factor impacta directamente en la "competitividad de las industrias nacionales" y fomenta la entrada de materia prima y productos terminados de otros Estados miembros a precios más bajos, lo que termina por desplazar a los lácteos elaborados en España de los puntos de venta.

Finalmente, la patronal ha recordado que es "ajena a las negociaciones comerciales individuales entre ganaderos e industrias", incidiendo en que el encuentro se ha producido bajo el "estricto cumplimiento" de la normativa de competencia.

La federación, que representa a más de 60 empresas que transforman el 95% de la producción nacional , ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad del sector y ha confiado en mantener un diálogo "estable y leal" para buscar soluciones a los retos actuales.