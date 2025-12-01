La Generalitat cifra que la PPA puede suponer 3.000 millones en exportaciones para Catalunya

Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torrefarrussa, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este domin - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha destacado que la peste porcina africana (PPA) puede suponer 3.000 millones de euros en exportaciones de porcino para Catalunya, de los cuales 1.000 millones corresponden a países de fuera de la Unión Europea (UE).

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa para actualizar sobre las actuaciones del Govern para contener la enfermedad, coincidiendo con el día del despliegue de 117 efectivos de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote en el área de Collserola (Barcelona).

"Tenemos que intentar hacer las cosas bien para que esta afectación dure el mínimo posible y podamos recuperar los mercados y los proveedores, los clientes de estos más de 100 países", ha subrayado Ordeig, en alusión a los socios comerciales de Catalunya en el ámbito de la exportación de carne porcina.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)