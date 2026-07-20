El Govern destina 810.000 euros a ayudas a explotaciones afectadas por incendios en 2025

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, con agricultores afectados - GENERALITAT

LLEIDA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha convocado ayudas por valor de 810.000 euros para las explotaciones agrarias afectadas por incendios en 2025, informa en un comunicado este lunes.

En concreto, se destinarán a explotaciones afectadas por el fuego que afectó a los municipios de Tivenys y Aldover (Tarragona) el 7 de julio, de Granyena de Segarra (Lleida) el 21 de junio y de Sanaüja y Vilanova de l'Aguda (Lleida) el 1 de julio.

Los beneficiarios pueden pedir las ayudas entre el 18 de julio y el 7 de agosto y deben ser los titulares de explotaciones agrarias que hayan sufrido pérdidas de renta por los incendios.