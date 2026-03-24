La secretaria de Estado de Agricultura afirma que "defender la PAC es decidir si hay futuro en los pueblos"

CALATAYUD (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha situado este martes el desarrollo rural en el centro del debate europeo al advertir de que las decisiones que se adopten sobre el próximo marco financiero plurianual serán determinantes para el futuro de los pueblos.

"Defender la PAC y el programa Leader es decidir si hay futuro en nuestros pueblos y si queremos un país cohesionado", ha asegurado García Bernal durante la inauguración de la Asamblea de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), celebrada este martes en Calatayud.

La secretaria de Estado ha enmarcado este debate en un contexto internacional "inestable y exigente", en el que el sector agroalimentario sigue garantizando producción, empleo y abastecimiento, pese a la presión de costes y la incertidumbre en los mercados.

Así, ha destacado el despliegue del Gobierno de un paquete de apoyo de más de 877 millones de euros para los sectores agroalimentario y pesquero, dentro del plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio. Estas medidas incluyen ayudas al gasóleo agrícola, a la adquisición de fertilizantes y líneas de financiación, para mitigar el impacto del incremento de costes y contener los precios de los alimentos.

Ha señalado que, "en momentos de incertidumbre, el Gobierno ofrece certezas y actúa para proteger a los sectores estratégicos" y ha apelado a la responsabilidad de todos los agentes de la cadena para minimizar los efectos de la situación.

ESPAÑA, REFERENCIA EN EJECUCIÓN Y GESTIÓN

García Bernal ha destacado que España ha cerrado los Programas de Desarrollo Rural 2014-2022 con una ejecución del 99,15%, en uno de los periodos más complejos de las últimas décadas.

En particular, ha subrayado el papel del programa Leader, iniciativa europea que fomenta la participación local en proyectos para fomentar el desarrollo, con 984 millones de euros movilizados y una ejecución del 100%.

Este programa concentra cerca del 9% del total del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER). Ha expresado que "estos datos no son solo gestión administrativa, reflejan una forma de hacer política basada en confiar en el territorio, en su capacidad de decidir y de construir su propio desarrollo".

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, también ha participado la jornada, en la mesa redonda centrada en el papel del programa Leader en el próximo periodo europeo. "Los grupos de acción local han demostrado que, cuando se confía en el territorio, el territorio responde. El reto ahora es asegurar que ese modelo siga teniendo recursos y espacio en el próximo marco europeo", ha aseverado.

EMPLEO Y FUTURO

La secretaria de Estado ha recalcado el papel estratégico del sistema agroalimentario, porque es la principal puerta de entrada al empleo para la juventud. Asimismo, ha subrayado su potencial para impulsar el crecimiento económico y la cohesión social, en un momento en el que Europa debe reforzar su autonomía estratégica.

García Bernal ha defendido que el objetivo de las políticas públicas debe ser garantizar que vivir en el medio rural sea una opción real.

"La decisión de quedarse en un pueblo no puede ser heroica. Tiene que ser posible, viable y digna y ahí es donde las políticas públicas marcan la diferencia", ha afirmado. Ha puesto de relieve el papel del desarrollo rural para impulsar el relevo generacional, el emprendimiento y el liderazgo de las mujeres en el territorio.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

También ha participado en el evento el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Rincón, quien ha expuesto que la Comunidad Autónoma cuenta con 20 grupos de acción local desde hace 30 años.

"Aragón es una comunidad referente en el desarrollo rural, en el uso de los fondos líder", ha manifestado Rincón, quien ha reivindicado, de cara al nuevo periodo de programación del marco financiero plurianual de la Unión Europea, "que los fondos Leader se mantengan, si es posible se incrementen y que sigan siendo una prioridad dentro de las políticas de la Unión Europea".

"Estos grupos funcionan de manera plurianual y necesitan una certidumbre porque también tienen sus gastos de funcionamiento y de personal, y tienen que planificar las actuaciones", añadiendo: "Vamos justos de tiempo" ya que el actual convenio expira en 2028.

El Gobierno de España y todas las comunidades autónomas están en "la misma estrategia", que es "presionar para que el anuncio inicial de la Comisión Europea se mejore, como mínimo que no haya un recorte".

"Al final es cada grupo, cada territorio, el que tiene ese margen para aplicar las políticas en las actuaciones que ellos consideran más necesarias en cada uno de sus territorios".

En otro orden de cosas, Javier Rincón ha considerado que las ayudas del Gobierno de España para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán llegan tarde y ha recalcado que las medidas fiscales son competencia del Estado, "que lleva muchísimos años sin deflactar el IRPF".