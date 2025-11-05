UAGA denuncia que Azucarera "abandona" al sector remolachero alavés para deslocalizar su producción

VITORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UAGA ha acusado a British Sugar, propietaria de Azucarera, de "abandonar el cultivo en Álava" y de "deslocalizar" su producción al haber anunciado a este sindicato que a partir de la próxima campaña, alrededor del 70% de los costes de transporte de remolacha hasta la fábrica de Toro (Zamora) correrá a cuenta de los agricultores en alrededor.

Este sindicado ha afirmado, a través de un comunicado, que esta decisión se produce después de que tras dejar de moler remolacha en la planta de Miranda de Ebro (Burgos), la empresa "prometiera asumir los costes" derivados del transporte.

UAGA ha acusado a Azucarera de "incumplir sus acuerdos". Además, ha advertido de que con esta decisión, unida a los precios ofertados por la remolacha, "lo que en la práctica está diciendo British Sugar es que ya no quiere nuestra remolacha".

El sindicato considera "vergonzoso" que "una empresa que se ha valido de las ayudas públicas para aumentar su cifra de negocio no tenga el más mínimo escrúpulo en abandonar a sus cultivadores y deslocalizar la producción, con las consecuencias que ello conlleva para el sector primario y el desarrollo rural".

"CAMBIO DE RUMBO"

UAGA ha manifestado que British Sugar orienta su actividad ahora a la refinería de caña de azúcar, no solo en la zona norte, sino también en Jerez de la Frontera, "lo que evidencia su cambio de rumbo".

Esta organización sindical ha afirmado que la caña de azúcar "proviene de terceros países que cultivan con normas ambientales alejadas del estándar europeo y en unas condiciones laborales también precarias".

Por todo ello, ha indicado que con la campaña 2025-2026 que comienza ahora, "se dará por finalizada una relación entre la Azucarera y los cultivadores alaveses de más de un siglo de historia".

UAGA trabaja en la búsqueda de alternativas, dado que el año que viene no se sembrará remolacha para esta industria. La prioridad del sindicato es mantener la rentabilidad de las explotaciones, con el objetivo de mantener el tejido del sector primario.