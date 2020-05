2,65 millones de CyL al cochinillo ante la falta de ayudas de Europa y de España

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destinará una partida de 2,65 millones de euros para ayudar al sector del cochinillo ante la crisis que ha supuesto el cierre del canal Horeca por las restricciones del estado de alarma, una ayuda que llegará de forma autónoma ya que "ni Europa ni el Gobierno de España han adoptado ninguna medida", según ha vuelto a lamentar el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.

"No lo hemos conseguido, no sabemos el motivo", ha reconocido el consejero que ha recordado que la Junta siempre ha asegurado que no iba a dejar sólo al sector del cochinillo, un "sector tan importante" en provincias como Segovia, Salamanca, Zamora o Ávila.

En concreto y según ha anunciado Carnero, la Consejería ayudará a los ganaderos con 2,3 millones de euros en ayudas directas "dadas las dificultades de comercialización", con un máximo de 5.000 euros por explotación, y prevé otros 350.000 euros para ayudar al almacenamiento de canales y a la congelación de este producto "tan emblemático".