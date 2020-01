Un 86,2% de los valencianos cree que el cambio climático se está produciendo debido a la acción humana

Publicado 30/01/2020 16:39:16 CET

Un 86,2% de los valencianos cree que se están produciendo cambios imprevistos en el clima debido a las acciones humanas sobre el medio y la naturaleza, mientras que solo un 2,3% considera que no se está produciendo un cambio climático y un 8,6% dice que "estamos ante una etapa más del clima, igual que de forma natural ha habido cambios en el clima a lo largo de la historia".

Estas son las respuestas que recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero de 2020, que con motivo de la Cumbre del Clima de Madrid del mes de diciembre, ha preguntado a sus encuestados acerca del cambio climático.

Además de las preguntas concretas sobre esta temática, el CIS también incluye los problemas medioambientales como posible respuesta a la pregunta "¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?" y "¿Cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más?".

En la primera de ellas, solo un 0,7% de los encuestados cree que los problemas medioambientales son los principales de España; mientras que un 2% los sitúa como segundo principal problema, y un 1,3%, como tercero. Por orden de porcentajes, "Los problemas medioambientales" es la 17ª respuesta más dada cuando se pregunta por el principal problema de España, empatada con la vivienda y la educación, y a mucha distancia de la más habitual, el paro (33,6%).

En el segundo caso, un 3% de los encuestados ha afirmado que los problemas medioambientales les afectan personalmente. En este caso, es la 15ª respuesta más habitual, también alejada de los problemas de índole económica (27,6%); el paro (20,7%) y aquellos relacionados con la calidad del empleo (20,7%).

Respecto al interés por los valencianos sobre la información del cambio climático, un 43,1% afirma que sigue las noticias relacionadas con bastante interés; un 21,4%, con mucho interés, y un 22,4% con poco interés. A un 13,2% de los encuestados no les produce ningún interés este tipo de información. Este último dato se sitúa cuatro puntos por encima de la media de las autonomías (9,2).

Preguntados por el impacto del cambio climático, un 60,6% de los encuestados cree que este se puede reducir; un 22,2% cree que se puede detener y un 8,1%, que no se puede hacer nada en la situación actual.

Un 49,2% de los encuestados cree que la situación actual es de "emergencia climática", mientras que un 42,8% afirma que la situación es grave, pero no de emergencia climática. Solo para el 3% se "exagera" al hablar del peligro que supone el cambio climático.

El barómetro pregunta sobre acciones que se pueden llevar a cabo a nivel global como respuesta ante el cambio climático. Una de ellas son los acuerdos internacionales para reducir gases contaminantes, en las que un 33,7% de los valencianos dice confiar poco; un 27,6, bastante; y un 13,8%, mucho.

Un 30,6% confía poco en la acción de los gobiernos y las administraciones, mientras que un 24,2%, no confía nada; un 28,3%; bastante y un 14,5%, mucho. En cuanto a las acciones individuales, un 47,8% confía bastante; un 23,9%, poco; un 16,8%, mucho y un 8,4%, nada.

En cuanto a las acciones de las empresas que contaminan para dejar de hacerlo, un 27,6% no confía nada; un 26,9% confía poco y otro 26,9% bastante; y un 15,2%, mucho. La investigación tecnológica recibe más adhesiones, ya que un 52,2% confía bastante y un 22,9%, mucho. Solo un 13,1% confía poco y un 8,4%, nada.

UN 42,7% CREE QUE LA COP25 HA SIDO "POCO ÚTIL"

Preguntados sobre la COP25, el 46,2% de los encuestados en la Comunitat ven positivo que España haya acogido esta cita, mientras que el 11,9% lo ve "muy positivo". Un 28,9% considera indiferente esta circumstancia, mientras que para un 4,3% es negativo, y para un 0,8%, muy negativo.

Ahora bien, respecto de la utilidad de la cumbre, un 42,7% de los encuestados consideran que ha sido "poco útil", y un 18,6, "nada útil". Solo un 2% de los encuestados ven la cumbre "muy útil", mientras que un 26,9% cree que ha sido "bastante útil". Un 9,9% dice no saber cuál ha sido la utilidad de este encuentro internacional.

Asimismo, un 63,2% de los encuestados se ha informado diariamente por los medios de comunicación del desarrollo de la cumbre; un 7,1% ha acudido a manifestaciones o movilizaciones y un 12,6% ha participado en grupos o foros de debate en redes.

HÁBITOS: UN 79,6% RECICLA HABITUALMENTE

La encuesta también incluye preguntas respecto a los hábitos que pueden adoptar las personas para ser más respetuosas con el medio ambiente. Reciclar es el más habitual entre los valencianos, ya que un 79,6% lo hace habitualmente, y un 12,2% no lo hace habitualmente, pero estaría dispuesto a hacerlo. Un 7,9% también afirma que no está dispuesto a hacerlo.

Un 34,2% afirma reducir habitualmente su uso de vehículos contaminantes, mientras que un 44,4% dice que no lo hace, pero estaría dispuesto a hacerlo. Un 8,2% afirma que no está dispuesto a ello.

Respecto de la posibilidad de utilizar transportes que no contaminan, un 24,3% lo hace habitualmente, mientras que el 50% estaría dispuesto a ello, y un 8,6% no lo está.

No utilizar envases de plástico es una de las preguntas con el mayor número de respuestas "no lo hace habitualmente, pero estaría dispuesto a hacerlo". Un 19,4% afirma que no gasta este tipo de embalajes habitualmente, mientras que un 9,5% no se muestra dispuesto a hacerlo.

Las dos propuestas que más oposición encuentran son consumir productos naturales o ecológicos que no hayan contaminado aunque sean más caros y obtener energía de placas solares. En el primer caso, un 17,1% de los encuestados no estaría dispuesto a pagar más por productos menos contaminantes, mientras que un 16,8% no querría obtener su energía de la instalación de placas solares.

De hecho, solo un 2,6% de los encuestados afirma utilizar la energía solar de manera habitual y un 72,7% no lo hace habitualmente, pero estaría dispuesto a ello. Mientras, un 22% de los encuestados consume habitualmente productos menos contaminantes, y un 59,9% estaría dispuesto a hacerlo aunque esto suponga pagar más por ellos.

Al final de este bloque, el barómetro pregunta respecto al futuro. Un 84,5% de los valencianos cree que hay que renunciar a algo en el presente para vivir mejor en el futuro, mientras que el 11,2% se decanta por "el futuro es tan incierto que es mejor vivir sin renunciar a nada".