Asaja Ciudad Real pide la prórroga de los regímenes de extracciones para 2021 "sin excepciones"

CIUDAD REAL, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real ha exigido el mantenimiento de los regímenes de extracciones para 2021, mostrando su "total oposición" a restricciones adicionales.

Así lo ha determinado el Comité Ejecutivo Provincial, reunido por videoconferencia, después de conocer que la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pasa por nuevo recorte del 10% en las dotaciones de agua para riego.

Algo que, según ha informado Asaja en un comunicado, dejaría a los regantes con 1.350 metros cúbicos/hectárea para cultivos leñosos y 1.800-1.980 metros cúbicos/hectárea para cultivos herbáceos, dependiendo de la masa. Aunque ahora se abre un periodo de negociaciones, con la celebración de las Juntas de Explotación y posteriormente de las Juntas de Gobierno, sabemos que el peso del organismo de Cuenca en la toma de decisiones finales es determinante.

Por eso, la organización agraria pide a la Consejería de Agricultura que se sume "a la oposición unánime que está haciendo todo el sector, defienda a los agricultores de Castilla-La Mancha y no acepte ninguna restricción, como ocurrió el año pasado cuando propuso un recorte del 5%, poniendo en peligro la continuidad del sector en el Alto Guadiana".

Asaja también ha lamentado la postura que está adoptando la Administración central en los últimos años y que la CHG justifique su decisión de recortar por un informe piezométrico del IGME, el cual reflejaría un "descenso generalizado". Un argumentario al que está apelando en los últimos años y al que se acoge para explicar su decisión de seguir restringiendo el agua.

"Si es tanta la emergencia en la que se encuentra esta zona, ¿por qué no llegan con carácter de máxima urgencia inversiones hidráulicas?, ¿acaso el único plan que tiene el Gobierno con el Alto Guadiana es ir reduciendo las dotaciones de agua hasta convertir la zona en un desierto demográfico y físico?, ¿por qué no se trasvasa agua para salvar las Tablas de Daimiel?, ¿por qué no se dan soluciones como la que recogió el Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza la derivación anual de recursos hídricos del Tajo-Segura para el abastecimiento de la cuenca alta del río Guadiana?", se ha preguntado.

Según la organización agraria, los agricultores del Alto Guadiana "son los que más concienciados están y mejor conocen los eventos pluviométricos" pues "son los máximos interesados en actuar con responsabilidad y ser sostenibles para alargar la viabilidad de su actividad y asegurar su futuro y el de sus hijos", preguntándose "si el plan del Gobierno de España es ese, dejar morir la zona Alta del Guadiana".

Asaja ha exigido infraestructuras hidráulicas "urgentes", derivaciones de agua de las zonas excedentarias a las deficitarias y la puesta en marcha de la tubería manchega para poder empezar a aprovechar los más de 200 millones de euros que ha supuesto "y que, lamentablemente hoy por hoy, están tirados porque la tubería está sin uso".

La Sectorial del Agua de Asaja Ciudad Real se reunirá de manera urgente para determinar las acciones que la organización agraria llevará a cabo en caso de que se perpetúen nuevos recortes de agua en el Alto Guadiana.