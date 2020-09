La consejera de Agricultura, "satisfecha" con el resultado final de las ayudas al almacenamiento privado de vino

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha asegurado que "están satisfechos" con el resultado final del proceso de concesión de ayudas al almacenamiento privado de vino "algo que también nos ha trasladado de forma mayoritaria el sector bodeguero riojano" para el año 2020 en La Rioja.

Hita ha respondido así en el Parlamento de La Rioja a la pregunta realizada por parte del Grupo Parlamentario Popular, en voz de Noemí Manzanos, quien quería conocer la opinión de la consejera al respecto.

En su exposición, Manzanos ha criticado "la moda" de la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, "de meter tijera a su Ejecutivo" aunque se alegra de que "esas luchas de poder no se sumen a los problemas que tiene el campo riojano como la falta de rentabilidad en sectores como el de vino que se han visto agravados por el cierre de la hostelería en el estado de alarma".

"Todos les hemos venido advirtiendo y pidiendo medidas extraordinarias y urgentes para apoyar al sector vitivinícola riojano, con fondos extraordinarios, pero aquí poco o nada se ha hecho", ha lamentado Manzanos.

"Lo que se ha hecho -ha proseguido- ha sido a destiempo e improvisando pero, eso sí, con mucha propaganda".

Por todo ello, desde el PP "no podemos estar satisfechos" menos cuando "no hemos conseguido ni un solo euro extra de los presupuestos del Gobierno de La Rioja, ni del Ministerio, ni de Europa para apoyar al sector riojano". Además, y con respecto al dinero que se va a recibir para ello, ha afirmado, "se lo van a repartir tres grandes bodegueras que, precisamente, no son las más damnificados por ello".

Por su parte, la consejera de Agricultura, Eva Hita, ha asegurado que La Rioja va a recibir 5,14 millones de euros para la concesión de ayudas al almacenamiento privado de vino, "un tercio del montante total nacional destinado a esta ayuda que está cifrada en 16,2 millones de euros".

Estas ayudas, ha continuado, "han estado disponibles para todas las bodegas de La Rioja que pertenezcan a una denominación o a una IGP (Indicación Geográfica Protegida) independientemente de su tamaño o almacenamiento".

Finamente, ha explicado, han sido 61 las bodegas que la han solicitado y van a acceder al reparto.

Además, La Rioja ha aportado a estos programas 2,8 millones de euros, por lo tanto, "el balance es muy positivo para nuestras bodegas".

Todo ello se ha realizado, en palabras de Hita, "gracias a un gran trabajo de equipo" por el que "se ha logrado incrementar un 26 por ciento la ayuda para el almacenamiento privado en denominaciones de origen". Además se ha logrado incluir el almacenamiento en barrica "fundamental en el sistema riojano" y se ha permitido ampliar el periodo de almacenamiento hasta 270 o 360 días en el caso de los vinos tintos. "Es sin duda la medida más favorable para La Rioja".