Pleno. -Carnero dice que la Junta mantiene en marcha "sinfín" para llenar el "granero" de CyL de agricultores jóvenes

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha defendido que su departamento mantiene en marcha el "sinfín" para llenar el "granero" de la Comunidad de agricultores y ganaderos jóvenes para garantizar el relevo generacional del sector.

El titular de Agricultura respondía así, durante el pleno celebrado en las Cortes, a una pregunta del socialista Juan Luis Cepa sobre si la Junta está garantizando con su política este objetivo, algo a lo que el propio procurador se respondía con pesimismo tras recordar que en 2017 se contabilizaron 456 menores de 25 años y 72 mujeres y que en 2019 figuraban 375 varones y 46 mujeres, con un descenso del 17 por ciento en los hombres y de hasta el 36 por ciento en mujeres.

"La cosa no va bien. Sólo el 0,8 por ciento de los que cobran la PAC tiene menos de 25 años, frente al 31,12 de más de 65 años. Tenemos un sector envejecido, y eso no se resuelve solo con ayudas económicas", ha advertido el socialista, que ha puesto como ejemplo el caso de un joven que hace unos días le planteaba su propósito de convertirse en ganadero de extensivo pero que tenía el grave problema de carecer de tierras y no hay un trasvase de ellas de los mayores a los jóvenes.

En este sentido, el consejero ha reconocido que se trata de un problema no sólo de Castilla y León sino de España y de la UE, ámbito en el que la primera sale mejor parada si se tiene en cuenta que registra una ratio de 0,34 entre jóvenes/mayores de 65 años, frente al 0,29 y 0,32, respectivamente.

"No sacamos pecho con este buen resultado", ha indicado Carnero, quien por ello subraya que la nueva PAC se centra en el rejuvenecimiento del sector mediante ayudas directas y el Feader.

"En Castilla y León, a cualquier joven que quiera entrar en el sector le vamos a ayudar de forma económica y con acciones formativas e informativas", ha defendido Carnero, quien ha refrendado su compromiso de rejuvenecer el sector a lo largo de la legislatura con 3.500 efectivos, de los cuales 883 ya se han conseguido el primer año y hay otras 823 solicitudes en el segundo año.

En su intervención, el consejero ha aprovechado para lanzar un recado al presidente del Gobierno por la campaña en contra del consumo del azúcar, una iniciativa que, como así ha censurado, "en nada ayuda al relevo generacional del sector".