Andalucía abonará el 16 de octubre 850 millones a 208.000 agricultores y ganaderos del 70% de adelanto de la PAC

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves el pago el próximo 16 de octubre de 850 millones de euros del 70% de adelanto de la PAC de 2020 a 208.000 agricultores y ganaderos.

Moreno ha hecho este anuncio en el Pleno del Parlamento tras la pregunta formulada por el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, y ha calificado este pago de "un esfuerzo económico sin precedentes por parte del gobierno de Andalucía".

En este sentido, ha destacado que 208.000 agricultores y ganaderos se beneficiarán de esta decisión "fruto del esfuerzo y capacidad del gobierno de Andalucía" con este sector.

Moreno ha explicado que Andalucía es la mayor preceptora de la PAC de España y una de las mayores de Europa de unas ayudas que suponen, a juicio del presidente, "una red de garantía para muchos agricultores". No obstante, se ha referido a que "el recorte del 10% acarrearía al sector inestabilidad" y, por ello, "la rechazamos y reclamamos implicación real y leal del Gobierno de España" porque el Ministerio de Agricultura "debe reconducir la negociación y la mala distribución" a fin de "evitar una mala PAC de Andalucía que evite una nueva crisis".

Además, ha recordado que la semana pasada organizaciones del sector firmaron un documento pidiendo una PAC "fuerte, solidaria y cohesionada" para que "no lesione los intereses y no atente contra una parte fundamental de nuestra tierra".

Respecto al agroalimentario andaluz, el presidente ha defendido que es "estratégico" y asegura que "así lo asumimos desde el Gobierno", resaltando que "lo es para el mantenimiento de la Andalucía interior". "Es una actividad de primer orden, genera el 24% del empleo industrial de nuestra región", ha detallado Moreno, a la vez que ha recordado que fue catalogado como esencial durante el estado de alarma y ha destacado que, además, "se comporta francamente bien en el ámbito de la exportación".

Igualmente, el presidente ha repasado medidas adoptadas como el plan preventivo de Covid-19 en el sector; los tests que se realizarán a los temporeros en las campañas de la aceituna o las ayudas al sector de la flor ornamental, entre otras.

En especial, Moreno ha destacado que el agro es "importante para evitar el despoblamiento" y que resulta "fundamental que los jóvenes tomen relevo de las explotaciones agrícolas y ganaderas". Por ello, ha valorado que las ayudas en este ámbito han pasado "de 30 a 82 millones".

"REVOLUCIÓN VERDE Y DIGITAL"

De su lado, Nieto ha explicado que el plan para el sector agroalimentario de la Consejería del ramo tiene como objetivo dotar al campo de "más proyección y más capacidad para generar empleo". "Queremos que se apoye en la revolución verde, que no es una amenaza sino que es la principal palanca de impulso y desarrollo, y la revolución digital, porque si queremos que no se vacíe el campo andaluz tenemos que llenarlo de tecnología", ha detallado.

Por otra parte, el parlamentario del PP-A ha criticado los "clichés de la izquierda" con este sector, argumentando que creen que "los agricultores son los grandes contaminadores de Andalucía, que son desaprensivos, explotadores y esclavistas". "Esos clichés han hecho un daño tremendo a la imagen de la agricultura", ha lamentado.

Además, ha expresado que "hay amenazas de quienes no saben entender las maneras de ocuparse de este sector" y se ha referido a la política exterior que "no elimina aranceles de Rusia o EEUU" o que "dañan la capacidad de exportar al impedir que lleguen productos que no cumplen las mínimas normas de salubridad o de justicia laboral en sus países".