La Confederación Hidrográfica del Guadiana ordena el sellado de 51 nuevos pozos en Lucena del Puerto (Huelva)

Publicado 14/02/2020 17:19:21 CET

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha notificado al Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) una ejecución subsidiaria de 51 nuevos pozos ilegales en la localidad, que se vienen a sumar a los 77 cerrados el pasado año, algo que afectará a entre 20 y 25 agricultores de la zona.

Así la CHG ha informado a la administración local de que los propietarios de los pozos ilegales tenían 14 días para su sellado o los cerrarían desde la propia administración, según ha informado a Europa Press el alcalde de la localidad, Manuel Mora.

En este sentido, Mora ha señalado que desde el Consistorio han intentado concertar el cierre con los agricultores "dado que se los pozos se van a cerrar de todas maneras", con lo que se han mantenido diversas reuniones y "hemos conseguido que los que no estaban cerrados los cierren ellos" teniendo que estar sellados definitivamente el próximo 24 de febrero cuando el Ayuntamiento ha citado a los técnicos de la CHG "para que vengan a certificar el cierre".

Esto, según ha señalado Mora, significa dejar de regar otro volumen "importante de hectáreas" algo que a los agricultores les va a afectar "bastante" ya que "se les va a restringir más aún el agua" y muchos de ellos no cuentan con agua superficial.

Así las cosas, el alcalde ha indicado, además, que la mayoría no pertenecen a la Comunidad de Regantes Condado de Huelva, que recibió el mes de enero la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Junta de Andalucía para su proyecto de extracción de aguas subterráneas y gestión de residuos hídricos en 1.417 hectáreas repartidas en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado.

Así las cosas, Mora ha destacado que algunos de los que habían cerrado "al menos tenían algo de agua superficial" y ha remarcado que la Comisión de Trasvase aún no se ha reunido y "yo entiendo que hasta que no se reúna no se va a aportar el agua".