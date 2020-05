Crespo rechaza recomendaciones del PSOE sobre el campo andaluz ante la "ausencia" de Planas: "Ni está ni se le espera"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha rechazado este miércoles las recomendaciones del PSOE-A relativas al campo andaluz ante su "pacto con EH Bildu" y la "ausencia" durante la crisis sanitaria del Covid-19 del ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, que "ni está ni se le espera".

Así lo ha precisado durante su comparecencia en Comisión del Parlamento de Andalucía en cuyo marco ha informado sobre medidas y actuaciones de su Consejería durante la pandemia. En este sentido y tras repasar el trabajo del Gobierno andaluz, ha rechazado las recomendaciones del PSOE, partido del Gobierno central que "vende España" al "pactar con EH Bildu". "Recomendaciones a este Gobierno que acuerda con Ciudadanos (Cs) y Vox ninguna", ha insistido reprochando la actitud "ausente" y el "silencio cómplice" del ministro del ramo que "ni está ni se le espera".

Ha criticado además la actitud de Planas ante las inspecciones para detectar casos de explotación en el campo andaluz por parte del Ministerio de Trabajo o la "campaña" de la BBC sobre las condiciones de trabajo en el campo de Almería. "El huido ministro no está cuando se ataca al sector", ha criticado la consejera andaluz reprochando que el PSOE-A "calle de forma cómplice".

"El Gobierno central no trabaja en los aranceles impuestos de EEUU", entre otros asuntos según ha comentado Crespo quien ha lamentado asimismo la "falta de transparencia y la utilización de las instituciones públicas por parte del Ejecutivo central". Respecto al papel de la Junta andaluza, ha afirmado que sus medidas "no son infalibles" pero "estamos con el sector" porque "hemos pedido que se defienda al colectivo y no lo han hecho".

"El trabajo se demuestra andando. Nunca un Gobierno había puesto mil millones para la 'Revolución verde' que generará 20.000 empleos", ha defendido la titular del ramo quien ha valorado que el medio ambiente "se protege con medidas y recursos", postura que "no ejerció" el PSOE-A cuando estaba en la Junta de Andalucía.

Paralelamente, durante su intervención ha defendido el Decreto-Ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía por la reducción de burocracia que supone dado que, a su juicio, "la burocracia hace que los pobres sean más pobres y que los ricos sean más ricos". Ha destacado que los puntos medioambientes del documento "no han sido recurridos" y que el Gobierno andaluz "continuará simplificando" y siendo "ejemplo" para otras comunidades autónomas. Al hilo, ha reprochado que la oposición "no haya leído el Decreto" y lo critique "de oídos".

200 MILLONES PARA AGRICULTURA Y PESCA

Crespo ha informado de que la Junta ha puesto en manos del sector agrario y pesquero cerca de 200 millones de euros para hacer frente a los efectos del Covid-19 e inyectar liquidez en una actividad que "es esencial para la economía y el empleo del conjunto de la comunidad". Ha destacado que la consejería ha sido "pionera" en el impulso de medidas de apoyo al sector primario que buscan inyectar liquidez en el campo andaluz, entre ellas la petición al Gobierno de España y la Unión Europea de la modificación de la medida 17 del Programa de Desarrollo Rural a fin de aportar financiación a aquellos sectores especialmente afectados por el cierre Horeca. Esta iniciativa, de la que ahora se beneficia toda Europa, contará en Andalucía con un fondo inicial de 19 millones de euros.

Igualmente, ha subrayado las más de 50 medidas desarrolladas por la Junta ante y durante el estado de alarma por el Covid-19, fruto de una "interlocución constante" con el sector a través de 70 reuniones y contactos. A este respecto, ha detallado que la Consejería ha puesto a disposición del sector agrario 185 millones de euros, correspondientes a pagos de la PAC y de los fondos Feader y ha facilitado otros once millones de euros para ayudar a la actividad pesquera andaluza.

GRUPOS

Respecto a los grupos, el diputado de PSOE Gerardo Sánchez ha lamentado que el Gobierno andaluz "dé una patada" al diálogo reclamando asimismo "compromiso y humildad" y más diálogo con ayuntamientos y diputaciones en cuestiones del campo y ante la crisis sanitaria. "No queremos confrontaciones entre el Gobierno y la Junta", ha asegurado el socialista mientras que ha ofrecido la "mano tendida" de su partido para trabajar con "esfuerzo en el diálogo y el acuerdo".

De su lado, la parlamentaria de Adelante Andalucía María del Carmen García Bueno ha destacado la "actividad esencial" que desempeña el sector primario mientras que ha resaltado la "vulnerabilidad del abastecimiento alimentario", por lo que ha abogado por "otro modelo" en el que se garanticen precios justos y se eviten las pérdidas de ventas e inversiones. Igualmente, ha destacado la importancia de las ayudas económicas por lo que se ha interesado por su fecha de llegada y su procedencia.

En el caso de Vox, el diputado Eugenio Moltó ha reclamado medios para el sector primario y ha lamentado que el Gobierno central "no proteja su trabajo" ante las "trabas y condicionantes". "Son tiempos de invertir de forma inteligente y hay que liderar la mejora de las infraestructuras hidráulicas de regadío", ha apostado el parlamentario ante la "emergencia social" del sector tras el Covid-19. También ha criticado el reportaje de la BBC sobre la agricultura almeriense y ha reclamado medidas para "defender su imagen dañada".

El parlamentario de Cs Enrique Moreno también ha abogado por un sector primario que busque el equilibrio entre "competitividad y sostenibilidad". "Necesita herramientas en forma de recursos económicos", ha aconsejado apostando por el diálogo con el sector para la confección de medidas con los afectados. Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno central "haya actuado de forma totalmente contrario a Andalucía" sin "transparencia ni diálogo" y "estigmatizando" al sector.

Finalmente, el diputado del PP Ramón Carmona ha lamentado que el sector agroalimentario haya "sufrido" la "inacción y el menosprecio" del Gobierno al "no tener su apoyo". Ha afeado además el "desprecio" del Ejecutivo nacional al campo andaluz ante las inspecciones por posibles casos de esclavitud, por lo que ha pedido "respecto". "Saquen las menos del campo", ha zanjado.